Врач рассказала, как легко похудеть без тренировок

Специалист считает, что достаточно внести изменения в свой рацион питания. Для тех, кто хочет сбросить лишний вес, особенно полезны продукты, богатые неперевариваемой клетчаткой. Она стимулируют пищеварение и помогает справиться с желанием есть. А все это приводит к похудению.