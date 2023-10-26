Врач рассказала, как легко похудеть без тренировок

Posted Вчера, 13:35
Published Вчера, 13:35
Modified Вчера, 13:37
Updated Вчера, 13:37
Специалист считает, что достаточно внести изменения в свой рацион питания. Для тех, кто хочет сбросить лишний вес, особенно полезны продукты, богатые неперевариваемой клетчаткой. Она стимулируют пищеварение и помогает справиться с желанием есть. А все это приводит к похудению.
Доктор объясняет, что «клетчатка меняет состав кишечной флоры и сигналы, передаваемые в мозг». В результате снижается аппетит, а лишние килограммы начинают исчезать.
Эксперт объяснила, что действие у клетчатки, как у пребиотика — усиливается активность полезных бактерий в кишечнике. Что касается продуктов, то это относится к луку, артишокам, пшенице, бананам. Кроме того, в этот перечень попал корень цикория.
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