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Posted Вчера, 13:35

Published Вчера, 13:35

Modified Вчера, 13:37

Updated Вчера, 13:37

Врач рассказала, как легко похудеть без тренировок

Врач рассказала, как легко похудеть без тренировок

26 октября 2023, 13:35
Фото: 1MI
Врач рассказала, как легко похудеть без тренировок
Похудение возможно без утомительных тренировок и голодания, сообщает «МедикФорум» со ссылкой на слова гастроэнтеролога Александры Алисовой.

Специалист считает, что достаточно внести изменения в свой рацион питания. Для тех, кто хочет сбросить лишний вес, особенно полезны продукты, богатые неперевариваемой клетчаткой. Она стимулируют пищеварение и помогает справиться с желанием есть. А все это приводит к похудению.

Доктор объясняет, что «клетчатка меняет состав кишечной флоры и сигналы, передаваемые в мозг». В результате снижается аппетит, а лишние килограммы начинают исчезать.

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Эксперт объяснила, что действие у клетчатки, как у пребиотика — усиливается активность полезных бактерий в кишечнике. Что касается продуктов, то это относится к луку, артишокам, пшенице, бананам. Кроме того, в этот перечень попал корень цикория.

Ранее диетолог из Ростова объяснила, почему нельзя худеть к Новому году. Узнать подробности можно по ссылке.

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