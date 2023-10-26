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Posted Вчера, 09:16

Published Вчера, 09:16

Modified Вчера, 09:20

Updated Вчера, 09:20

Жительница Ростова рассказала, как у инвалидов из Гуково отбирают группу

«Я не сама нарисовала!»: жительницу города Гуково пытаются лишить группы инвалидности

26 октября 2023, 09:16
Фото: 1MI
Жительница Ростова рассказала, как у инвалидов из Гуково отбирают группу

Жительницу Гуково пытаются лишить инвалидности из-за коррупции медиков-экспертов

В редакцию RostovGazeta обратилась жительница Ростова Анна Полунина. Она рассказала, как в отношении нее возбудили уголовное дело, обвинив в получении липовой справки на инвалидность.

Кто «нарисовал» справку

Жительница Ростова Анна Полунина ранее проживала в городе Гуково Ростовской области. В 2012 году она получила группу инвалидности. А сейчас в отношении нее повторно возбудили уголовное дело.

«Меня обвиняют в незаконном получении группы и, соответственно, выплат. Всех, кто получал справку об инвалидности в Гукове, теперь попали под подозрение», — говорит Анна.

Собеседница добавляет, что первый раз в отношении нее уголовное дело было возбуждено в 2021 году. Но тогда, по словам Анны, Кировский районный суд, а следом и Ростовский областной суд встали на ее защиту. И выплаты по инвалидности восстановили.

А в декабре 2022 года уголовное дело против Полуниной возбудили снова.

«Сейчас меня посылают на экспертизу. Оказалось, что никаких медицинских документов — сведений о моем состоянии здоровья в гуковской больнице нет. Как теперь мне доказать свою правоту? Взяток я никому не давала, денег никому не платила. Справку мне официально выдала комиссия. Я же не сама себе ее нарисовала! А доказать ничего не могу», — говорит Полунина.

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Блокировка счетов

Собеседница сокрушается, что региональный Социальный Фонд намерен заблокировать все ее счета. Общая сумма выплат по инвалидности, которую она получила с 2012 года, составила более 1,8 миллиона рублей.

«Мне звонят, дерзко себя ведут, я постоянно переживаю, — жалуется Анна. — Позавчера у меня поднялось давление 220/105. Из-за проблем с позвоночником у меня часто повышается давление, возникает головокружение, болит голова, падаю в обморок. В марте я делала снимок, и врач подтвердила, что у меня серьезные проблемы с позвоночником — защемляется все. Это у меня с детства. Отсюда и все проблемы со здоровьем».

К слову, в феврале 2023 года в редакцию RostovGazeta обращался муж Анны — Олег Полунин. Он рассказал похожую историю о том, что более десяти лет назад был отстранен от работы по состоянию здоровья. Тогда он получил группу инвалидности. А теперь на него подали в суд, чтобы оспорить ее.

Анна рассказывает, что за прошедшее время, ситуация с ее мужем так и не нашла своего решения — идут суды.

Собеседница сокрушается, что региональный Социальный Фонд намерен заблокировать все ее счета. Собеседница сокрушается, что региональный Социальный Фонд намерен заблокировать все ее счета.
Собеседница сокрушается, что региональный Социальный Фонд намерен заблокировать все ее счета.
Фото: 1MI
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Кто виноват

В подразделении главного Бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Ростовской области, которое курирует город Гуково, корреспонденту RostovGazeta разъяснили ситуацию.

Оказалось, что вопросы правомерности наличия группы инвалидности у жителей Гукова находятся сегодня на особом контроле.

Связано это со скандальной историей в городе. Напомним, в 2019 году RostovGazeta сообщала, как в небольшом шахтерском городке с населением 66 тысяч человек, по слухам, почти четверть оказались инвалидами. Число недееспособных граждан здесь стало активно расти в 2013 году.

А все потому, что, по информации СМИ, директор ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» Борис Котов и его знакомый эксперт за взятки продавали справки по инвалидности.

Виновные были выявлены и наказаны. Однако за период работы Бориса Котова в Гуково было незаконно выдано много справок об инвалидности. Поэтому из Москвы поступило распоряжение — проверить все выданные справки в городе за период с 2010 по 2017 года.

«Если судебная экспертиза или экспертиза по контролю показывает факт незаконности выдачи инвалидности, тогда человеку предъявляются соответствующие обвинения», — сообщает руководитель подразделения МСЭ Марина Ткаченко.

Виновные были выявлены и наказаны. Однако за период работы Бориса Котова, в Гуково было незаконно выдано много справок об инвалидности. Виновные были выявлены и наказаны. Однако за период работы Бориса Котова, в Гуково было незаконно выдано много справок об инвалидности.
Виновные были выявлены и наказаны. Однако за период работы Бориса Котова, в Гуково было незаконно выдано много справок об инвалидности.
Фото: Гуково.ру
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Главное — направление

Руководитель подразделения разъясняет, что даже при потере медицинских документов или истории болезни в больнице сохраняются журналы. В них указаны фамилии граждан, которые направлялись на медико-социальную экспертизу. Ведь проведение экспертизы без направления — невозможно.

«Мы направляем запросы в больницу. Если ответ поступает отрицательный, значит, факт проведенной экспертизы можно считать условно незаконным. Тогда и возникают вопросы», — разъясняет Марина Ткаченко.

Сделать такой запрос, по словам собеседницы, человек вправе и самостоятельно. Главное, для отстаивания группы инвалидности, подтвердить факт официального направления на медико-санитарную экспертизу.

Причем неважно, какое медицинское учреждение и в каком городе выдало это направление. Если наличие направления подтверждается, то эти сведения следует предоставить в правоохранительные органы — в прокуратуру или Следственный комитет.

Ранее RostovGazeta сообщала, что двух жительниц Гуково осудили за незаконное получение выплат по инвалидности.

В подразделении главного Бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Ростовской области, которое курирует город Гуково, корреспонденту RostovGazeta разъяснили ситуацию.В подразделении главного Бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Ростовской области, которое курирует город Гуково, корреспонденту RostovGazeta разъяснили ситуацию.
В подразделении главного Бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Ростовской области, которое курирует город Гуково, корреспонденту RostovGazeta разъяснили ситуацию.
Фото: Яндекс.Карты
Двух жительниц Гуково осудили за незаконное получение выплат по инвалидности
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