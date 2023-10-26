«Я не сама нарисовала!»: жительницу города Гуково пытаются лишить группы инвалидности

«Мне звонят, дерзко себя ведут, я постоянно переживаю, — жалуется Анна. — Позавчера у меня поднялось давление 220/105. Из-за проблем с позвоночником у меня часто повышается давление, возникает головокружение, болит голова, падаю в обморок. В марте я делала снимок, и врач подтвердила, что у меня серьезные проблемы с позвоночником — защемляется все. Это у меня с детства. Отсюда и все проблемы со здоровьем».