«Я не сама нарисовала!»: жительницу города Гуково пытаются лишить группы инвалидности

Posted Вчера, 09:16
Published Вчера, 09:16
Modified Вчера, 09:20
Updated Вчера, 09:20
Жительница Ростова Анна Полунина ранее проживала в городе Гуково Ростовской области. В 2012 году она получила группу инвалидности. А сейчас в отношении нее повторно возбудили уголовное дело.
«Меня обвиняют в незаконном получении группы и, соответственно, выплат. Всех, кто получал справку об инвалидности в Гукове, теперь попали под подозрение», — говорит Анна.
Собеседница добавляет, что первый раз в отношении нее уголовное дело было возбуждено в 2021 году. Но тогда, по словам Анны, Кировский районный суд, а следом и Ростовский областной суд встали на ее защиту. И выплаты по инвалидности восстановили.
А в декабре 2022 года уголовное дело против Полуниной возбудили снова.
«Сейчас меня посылают на экспертизу. Оказалось, что никаких медицинских документов — сведений о моем состоянии здоровья в гуковской больнице нет. Как теперь мне доказать свою правоту? Взяток я никому не давала, денег никому не платила. Справку мне официально выдала комиссия. Я же не сама себе ее нарисовала! А доказать ничего не могу», — говорит Полунина.
Собеседница сокрушается, что региональный Социальный Фонд намерен заблокировать все ее счета. Общая сумма выплат по инвалидности, которую она получила с 2012 года, составила более 1,8 миллиона рублей.
«Мне звонят, дерзко себя ведут, я постоянно переживаю, — жалуется Анна. — Позавчера у меня поднялось давление 220/105. Из-за проблем с позвоночником у меня часто повышается давление, возникает головокружение, болит голова, падаю в обморок. В марте я делала снимок, и врач подтвердила, что у меня серьезные проблемы с позвоночником — защемляется все. Это у меня с детства. Отсюда и все проблемы со здоровьем».
К слову, в феврале 2023 года в редакцию RostovGazeta обращался муж Анны — Олег Полунин. Он рассказал похожую историю о том, что более десяти лет назад был отстранен от работы по состоянию здоровья. Тогда он получил группу инвалидности. А теперь на него подали в суд, чтобы оспорить ее.
Анна рассказывает, что за прошедшее время, ситуация с ее мужем так и не нашла своего решения — идут суды.
В подразделении главного Бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Ростовской области, которое курирует город Гуково, корреспонденту RostovGazeta разъяснили ситуацию.
Оказалось, что вопросы правомерности наличия группы инвалидности у жителей Гукова находятся сегодня на особом контроле.
Связано это со скандальной историей в городе. Напомним, в 2019 году RostovGazeta сообщала, как в небольшом шахтерском городке с населением 66 тысяч человек, по слухам, почти четверть оказались инвалидами. Число недееспособных граждан здесь стало активно расти в 2013 году.
А все потому, что, по информации СМИ, директор ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» Борис Котов и его знакомый эксперт за взятки продавали справки по инвалидности.
Виновные были выявлены и наказаны. Однако за период работы Бориса Котова в Гуково было незаконно выдано много справок об инвалидности. Поэтому из Москвы поступило распоряжение — проверить все выданные справки в городе за период с 2010 по 2017 года.
«Если судебная экспертиза или экспертиза по контролю показывает факт незаконности выдачи инвалидности, тогда человеку предъявляются соответствующие обвинения», — сообщает руководитель подразделения МСЭ Марина Ткаченко.
Руководитель подразделения разъясняет, что даже при потере медицинских документов или истории болезни в больнице сохраняются журналы. В них указаны фамилии граждан, которые направлялись на медико-социальную экспертизу. Ведь проведение экспертизы без направления — невозможно.
«Мы направляем запросы в больницу. Если ответ поступает отрицательный, значит, факт проведенной экспертизы можно считать условно незаконным. Тогда и возникают вопросы», — разъясняет Марина Ткаченко.
Сделать такой запрос, по словам собеседницы, человек вправе и самостоятельно. Главное, для отстаивания группы инвалидности, подтвердить факт официального направления на медико-санитарную экспертизу.
Причем неважно, какое медицинское учреждение и в каком городе выдало это направление. Если наличие направления подтверждается, то эти сведения следует предоставить в правоохранительные органы — в прокуратуру или Следственный комитет.
Ранее RostovGazeta сообщала, что двух жительниц Гуково осудили за незаконное получение выплат по инвалидности.