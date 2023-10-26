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Posted Вчера, 15:48

Published Вчера, 15:48

Modified Вчера, 15:50

Updated Вчера, 15:50

Юрист рассказал, как новый закон может ужесточить политику по мигрантам в Ростове

Юрист рассказал, как новый закон может ужесточить политику по мигрантам в Ростове

26 октября 2023, 15:48
Фото: Midjourney
Юрист рассказал, как новый закон может ужесточить политику по мигрантам в Ростове

Юрист Габович рассказал, как закон ужесточит политику по мигрантам в Ростове

Юрист Антон Габович сообщил корреспонденту RostovGazeta о том, что 26 октября 2023 года вступил в силу новый закон о гражданстве.

Юрист рассказывает, что закон о гражданстве в нашей стране существовал 21 год. За это время столь масштабно, как сейчас, он не менялся.

«Согласно новому закону, гражданство РФ может предоставляться лицам, которые владеют русским языком, знают историю России и основы российского законодательства. Обязуются соблюдать конституцию РФ и не предоставляют угрозу для безопасности и правопорядка», — отмечает Габович.

Собеседник подчеркивает, что речь о мигрантах в законе не идет. Однако по некоторым положениям, журналисты ряда СМИ, сделали определенные выводы.

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«Новым в законе стало то, что в целях исключения практики заключения фиктивных браков между иностранными гражданами и гражданами Российской Федерации упрощенное приобретение гражданства предусмотрено только в случае наличия в браке общего ребенка», — говорит Габович.

Спикер подчеркивает, что раньше в законе не было сказано про обязательное наличие общих детей. А это означает, что зарегистрировать такой брак и стать гражданином нашей страны, как это было раньше, уже не получится.

Ранее RostovGazeta сообщала, что силовики провели рейды в поисках нелегальных мигрантов на рынках Новочеркасска.

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