Застройка старого аэропорта Ростова ускорится в два раза

Posted Вчера, 06:36
Published Вчера, 06:36
Modified Вчера, 06:37
Updated Вчера, 06:37
На очередном заседании правительства Ростовской области власти обсудили застройку старого аэропорта. Губернатор Василий Голубев заявил, что процесс комплексного развития территории может занять вдвое меньше времени.
«Если изначально планировалось, что строительство займёт порядка 20 лет, то сейчас сроки уже несколько иные», — говорит глава региона. Он добавил, что инвестор и застройщик готовы освоить территорию за десять лет.
Однако речь идет только о жилье. На строительство социальной инфраструктуры, вероятно, уйдет больше лет. Вместе с тем власти обращают внимание застройщика, что дома должны возводиться параллельно со школами, детскими садами и больницами.
Также на заседании правительства стало известно, что первое жилье на территории старого аэропорта Ростова введут в строй уже в 2024 году.