Бросил на пол и ударил: житель Ростовской области избил 7-летнего сына участника СВО

Posted Вчера, 06:58
Published Вчера, 06:58
Modified Вчера, 07:46
Updated Вчера, 07:46
В Зимовниковском районе 49-летний мужчина избил 7-летнего мальчика. Инцидент произошел в спортивном зале местной школы. Мужчина напал на ребенка из-за того, что тот подрался с его сыном.
«Мужчина поднял несовершеннолетнего мальчика над напольным покрытием и отпустил руки. Ребенок упал на пол, после чего гражданин нанес один удар ладонью по голове», — так описали избиение сотрудники полиции.
Почему никто из находившихся в спортивном зале взрослых, не остановил взрослого мужчину, уточнять в МВД не стали. Однако добавили, что по факту инцидента все еще продолжается проверка. Также свою проверку проводит Следственный комитет.
Readovka пишет, что пострадавший мальчик — сын участника спецоперации. Его отец сейчас находится на передовой. Нападавший же состоит в местном казачестве. Мама ребенка рассказала, что после избиения мальчику диагностировали сотрясение мозга и ушиб мягких тканей гортани. Она пыталась поговорить с агрессором, однако тот стал ее оскорблять и заявил, что «сотрет ее в порошок». Поддержки у местного атамана женщина также не встретила.
Отметим, что эти обстоятельства инцидента в полиции официально не комментировали и не подтверждали.
Информация о происшествии будет уточняться.
Ранее жителя Ростовской области посадили на 12 лет за избиение битой троих человек.