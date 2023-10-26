Бросил на пол и ударил: житель Ростовской области избил 7-летнего сына участника СВО

Readovka пишет, что пострадавший мальчик — сын участника спецоперации. Его отец сейчас находится на передовой. Нападавший же состоит в местном казачестве. Мама ребенка рассказала, что после избиения мальчику диагностировали сотрясение мозга и ушиб мягких тканей гортани. Она пыталась поговорить с агрессором, однако тот стал ее оскорблять и заявил, что «сотрет ее в порошок». Поддержки у местного атамана женщина также не встретила.