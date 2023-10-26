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Posted Вчера, 06:58

Published Вчера, 06:58

Modified Вчера, 07:46

Updated Вчера, 07:46

Казак жестоко избил 7-летнего сына участника СВО в Ростовской области

Бросил на пол и ударил: житель Ростовской области избил 7-летнего сына участника СВО

26 октября 2023, 06:58
Фото: 1MI
Казак жестоко избил 7-летнего сына участника СВО в Ростовской области

Житель Ростовской области избил семилетнего мальчика из-за конфликта с сыном

Полиция начала проверку после избиения 7-летнего мальчика в Зимовниковском районе, рассказали в пресс-службе МВД Ростовской области.

В Зимовниковском районе 49-летний мужчина избил 7-летнего мальчика. Инцидент произошел в спортивном зале местной школы. Мужчина напал на ребенка из-за того, что тот подрался с его сыном.

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В Зимовниковском районе 49-летний мужчина избил 7-летнего мальчика.
Видео: t.me/readovkanews

«Мужчина поднял несовершеннолетнего мальчика над напольным покрытием и отпустил руки. Ребенок упал на пол, после чего гражданин нанес один удар ладонью по голове», — так описали избиение сотрудники полиции.

Почему никто из находившихся в спортивном зале взрослых, не остановил взрослого мужчину, уточнять в МВД не стали. Однако добавили, что по факту инцидента все еще продолжается проверка. Также свою проверку проводит Следственный комитет.

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Readovka пишет, что пострадавший мальчик — сын участника спецоперации. Его отец сейчас находится на передовой. Нападавший же состоит в местном казачестве. Мама ребенка рассказала, что после избиения мальчику диагностировали сотрясение мозга и ушиб мягких тканей гортани. Она пыталась поговорить с агрессором, однако тот стал ее оскорблять и заявил, что «сотрет ее в порошок». Поддержки у местного атамана женщина также не встретила.

Отметим, что эти обстоятельства инцидента в полиции официально не комментировали и не подтверждали.

Информация о происшествии будет уточняться.

Ранее жителя Ростовской области посадили на 12 лет за избиение битой троих человек.

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