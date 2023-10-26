Жительница Новошахтинска стала жертвой мошенников и лишилась всех своих средств

По информации ведомства, женщина получила звонок от человека, представившегося менеджером финансовой компании. Он рассказал ей, что мошенники имеют доступ к ее личным данным на сайте Госуслуг и пытаются получить кредиты на сумму три миллиона рублей. Возмущенная и напуганная женщина решила довериться аферисту и согласилась на его помощь. Она использовала приложение на своем телефоне, чтобы перевести 650 тысяч рублей на счет мошенников. Остальные деньги она отправила через банкомат.