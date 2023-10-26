Жительница Новошахтинска стала жертвой мошенников и лишилась всех своих средств

Posted Вчера, 10:32
Published Вчера, 10:32
Modified Вчера, 10:35
Updated Вчера, 10:35
По информации ведомства, женщина получила звонок от человека, представившегося менеджером финансовой компании. Он рассказал ей, что мошенники имеют доступ к ее личным данным на сайте Госуслуг и пытаются получить кредиты на сумму три миллиона рублей. Возмущенная и напуганная женщина решила довериться аферисту и согласилась на его помощь. Она использовала приложение на своем телефоне, чтобы перевести 650 тысяч рублей на счет мошенников. Остальные деньги она отправила через банкомат.
Позднее, по указанию афериста, она установила приложение и предоставила ему доступ к своему телефону, а затем с ее карты списали 74 тысячи рублей. Общий ущерб составил 1 171 000 рублей, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
По данному случаю было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».