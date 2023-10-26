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Posted Вчера, 14:03

Published Вчера, 14:03

Modified Вчера, 14:05

Updated Вчера, 14:05

Жителям Ростовской области приходится все больше занимать для покупки машины

Жителям Ростовской области стали все больше занимать деньги для покупки машины

26 октября 2023, 14:03
Фото: 1MI
Жителям Ростовской области приходится все больше занимать для покупки машины

Средний чек автокредита в Ростовской области вырос на 10%

В Ростовской области в сентябре средний чек кредита на покупку автомобиля вырос за месяц на 10,5%, сообщает НБКИ.

Рост также зафиксировали в Волгоградской области, Удмуртской и Чувашской республиках. А в некоторых регионах, наоборот, произошло падение, сильнее всего в Ханты-Мансийском АО — 5,1%.

Самый большой средний размер выданных автокредитов оказался в Москве — 2 миллиона рублей. Далее идут Подмосковье и Санкт-Петербург с показателями 1,79 миллиона и 1,78 миллиона рублей.

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«Средний чек автокредита постоянно увеличивался в 2023 году, а в августе было зафиксировано рекордное за все время наблюдений значение этого показателя», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что жителям Ростовской области станет сложнее купить автомобиль из Японии.

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