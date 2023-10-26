Жителям Ростовской области стали все больше занимать деньги для покупки машины

Posted Вчера, 14:03
Published Вчера, 14:03
Modified Вчера, 14:05
Updated Вчера, 14:05
Рост также зафиксировали в Волгоградской области, Удмуртской и Чувашской республиках. А в некоторых регионах, наоборот, произошло падение, сильнее всего в Ханты-Мансийском АО — 5,1%.
Самый большой средний размер выданных автокредитов оказался в Москве — 2 миллиона рублей. Далее идут Подмосковье и Санкт-Петербург с показателями 1,79 миллиона и 1,78 миллиона рублей.
«Средний чек автокредита постоянно увеличивался в 2023 году, а в августе было зафиксировано рекордное за все время наблюдений значение этого показателя», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что жителям Ростовской области станет сложнее купить автомобиль из Японии.