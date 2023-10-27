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«Аэрофлот» будет самостоятельно ремонтировать стойки шасси

«Аэрофлот» будет самостоятельно ремонтировать стойки шасси

27 октября 2023, 09:40
Фото: ПАО "Аэрофлот"
«Аэрофлот Техникс», занимающийся техобслуживанием и ремонтом воздушных судов, открыл сертифицированный цех по ремонту стоек шасси на самолетах Airbus A320.

После успешного прохождения аудита и получения одобрения Росавиации компания может выполнять данный вид работ на базе собственных ангарных комплексов в аэропорту Шереметьево.

В ходе аудита специалисты проверили работу подразделений, профкомпетенции сотрудников и внутренние нормативные документы компании, осмотрели производственные, складские и офисные помещения и подвели итог: «Аэрофлот Техникс» полностью соответствует требованиям регулятора.

Ранее компания выполняла замену передней и основных стоек шасси на самолетах Airbus A320, а теперь новый цех будет проводить их полное техническое обслуживание, включая капитальный ремонт.

В соответствии с руководством по эксплуатации производителя воздушного судна плановая детальная инспекция стоек шасси на этих самолетах выполняется раз в 10 лет (и раз в 12 лет для шасси, произведенных после 2016 года) или каждые 20 000 летных циклов, в зависимости от того, что наступит раньше.

Группа «Аэрофлот» обладает крупнейшим в России парком самолетов семейства Airbus A320. Цех по ремонту стоек шасси полностью удовлетворит потребности авиакомпаний группы, как только выйдет на производственные мощности.

В этом году компания «Аэрофлот Техникс» стала первой в России, кто освоил замену стоек шасси на самолетах Airbus A330 и Boeing 777. В будущем компания планирует расширять допуски на ремонт стоек шасси для других типов воздушных судов.

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