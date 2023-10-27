«Аэрофлот» будет самостоятельно ремонтировать стойки шасси

В соответствии с руководством по эксплуатации производителя воздушного судна плановая детальная инспекция стоек шасси на этих самолетах выполняется раз в 10 лет (и раз в 12 лет для шасси, произведенных после 2016 года) или каждые 20 000 летных циклов, в зависимости от того, что наступит раньше.