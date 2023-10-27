Больше года не могут найти убийцу, закопавшего в лесу под Ростовом 18-летнюю девушку

Мама убитой девушки рассказала СМИ, что с тех пор дело так и не сдвинулось с мертвой точки — обвинение мужчине так и не выдвинули. Тем временем он успел стать отцом уже четвертого ребенка. Женщина сетует, что следователи обещают вот-вот закончить расследование, однако этого так и не происходит.