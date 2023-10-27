Больше года не могут найти убийцу, закопавшего в лесу под Ростовом 18-летнюю девушку

Posted Сегодня, 18:00
Published Сегодня, 18:00
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Updated Сегодня, 18:02
Год назад Ростовскую область потрясло жестокое убийство 18-летней Татьяны Штанько. Девушка пропала в начале лета. Она ехала в гости к молодому человеку из Зерноградского района в Кагальницкий. Вскоре она перестала выходить на связь. Родственники и парень забили тревогу.
Искали девушку несколько месяцев. В начале сентября в лесу под Ростовом было найдено ее тело.
Уже спустя несколько дней в деле появился первый подозреваемый. Им оказался 47-летний многодетный отец из Кагальницкого района.
Мама убитой девушки рассказала СМИ, что с тех пор дело так и не сдвинулось с мертвой точки — обвинение мужчине так и не выдвинули. Тем временем он успел стать отцом уже четвертого ребенка. Женщина сетует, что следователи обещают вот-вот закончить расследование, однако этого так и не происходит.
«Моей дочки нет в живых, а у него [подозреваемого] все хорошо», — заключает мать убитой.
В ростовском Следкоме подробностями расследования громкого убийства также не делятся.
Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве Татьяны Штанько был судим за кражу и проникновение в чужое жилье. Также СМИ сообщали, что после возбуждения уголовного дела он был взят под арест.