rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Сооснователь культовой ростовской группы "ППК" выиграл суд у бывшего партнёра

Дело об авторском праве на музыку ростовской группы «ППК» передали в суд Москвы

27 октября 2023, 17:05
Фото: 1MI
Сооснователь культовой ростовской группы "ППК" выиграл суд у бывшего партнёра
Сооснователь культовой ростовской группы «ППК» Сергей Пименов выиграл суд у бывшего партнёра, об этом он рассказал в своих соцсетях.

Основатели культовой ростовской музыкальной группы «ППК» продолжают тяжбы за авторство совместных треков. Сооснователь группы Александр Поляков требовал от продюсера Сергея Пименова признать не только право авторства на треки, но и выплатить 100 тысяч рублей морального вреда.

Сооснователи культовой ростовской группы ППК судятся за авторские права
Узнать подробнее

Железнодорожный суд Ростова отклонил все исковые требования Полякова к Пименову. Более того, теперь Полякову предстоит судиться с Российским Авторским Обществом. Ростовский суд полагает, что ответчиком под делу должно стать Российское Авторское Общество.

Поскольку оно зарегистрировано в Москве, дело для рассмотрения передали в Пресненский суд столицы.

Напомним, группа «ППК» появилась в 1998 году. Ее основали Александр Поляков, Сергей Пименов и ныне покойный Роман Коржов. Их треки «21 Век», «Воскрешение» и I Have A Dream получили мировую популярность. Распался коллектив в 2003 году.

Читайте также:
В Ростове умер создатель группы "ППК"Сооснователи культовой ростовской группы ППК судятся за авторские праваТаганрожец Рома Зверь отстоял авторские права на песню "Южное лето"
#Общество#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
Ростовчане массово пострадали от шаурмы, а власти запретили «стоячие» автобусы
Сегодня, 14:20
Стало известно, что будет с ларьком «Шаурма-Хаус» в Ростове после массовых отравлений
Сегодня, 14:30
Эксперт заявил, что мигранты в Ростовской области уверены в своей безнаказанности
Сегодня, 17:59
Общественник призвал устроить рейды в Ростове после массового отравления шаурмой
Сегодня, 12:57
Следком заявил об избиении школьников детьми мигрантов в Ростове
Сегодня, 09:59
ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала выдачу ключей собственникам ЖК «Звезда Столицы»
Вчера, 14:24