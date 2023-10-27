Дело об авторском праве на музыку ростовской группы «ППК» передали в суд Москвы

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Основатели культовой ростовской музыкальной группы «ППК» продолжают тяжбы за авторство совместных треков. Сооснователь группы Александр Поляков требовал от продюсера Сергея Пименова признать не только право авторства на треки, но и выплатить 100 тысяч рублей морального вреда.
Железнодорожный суд Ростова отклонил все исковые требования Полякова к Пименову. Более того, теперь Полякову предстоит судиться с Российским Авторским Обществом. Ростовский суд полагает, что ответчиком под делу должно стать Российское Авторское Общество.
Поскольку оно зарегистрировано в Москве, дело для рассмотрения передали в Пресненский суд столицы.
Напомним, группа «ППК» появилась в 1998 году. Ее основали Александр Поляков, Сергей Пименов и ныне покойный Роман Коржов. Их треки «21 Век», «Воскрешение» и I Have A Dream получили мировую популярность. Распался коллектив в 2003 году.