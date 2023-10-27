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Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Движение частично ограничили на трассе «Ростов — Таганрог»

Движение частично ограничили на трассе «Ростов — Таганрог»

27 октября 2023, 14:28
Фото: 1MI
Движение частично ограничили на трассе «Ростов — Таганрог»
Из-за ремонтных работ движение частично ограничено на трассе «Ростов — Таганрог», сообщили в ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград».

Две левые полосы движения закрыли на трассе «Ростов-на-Дону — Таганрог» на участке между 40-м и 44-м километрами трассы. Проехать по ним будет нельзя из-за ремонтных работ.

Движение ограничат в части Ростова-на-Дону до конца года
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Дорожники уточнили, что проехать водители смогут по двум новым полосам, устроенным в этом году.

До октября 2025 года данный участок трассы станет четырехполосным, а его пропускная способность возрастет до 37 тысяч автомобилей в сутки.

Ранее сообщалось, что улицы начнут массово перекрывать в Ростове с ноября.

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