Движение частично ограничили на трассе «Ростов — Таганрог»

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Две левые полосы движения закрыли на трассе «Ростов-на-Дону — Таганрог» на участке между 40-м и 44-м километрами трассы. Проехать по ним будет нельзя из-за ремонтных работ.
Дорожники уточнили, что проехать водители смогут по двум новым полосам, устроенным в этом году.
До октября 2025 года данный участок трассы станет четырехполосным, а его пропускная способность возрастет до 37 тысяч автомобилей в сутки.
Ранее сообщалось, что улицы начнут массово перекрывать в Ростове с ноября.