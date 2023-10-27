Эксперт выступил за запрет Хэллоуина в школах Ростовской области

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Напомним, что сегодня регионы страны принимают решение — что делать с празднованием Хэллоуина в школах. В одних регионах запрещают этот праздник, подчеркивая необходимость сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей и развития идей патриотизма. В других — его пытаются модифицировать под традиционные русские обычаи.
«Эти праздники — Хэллоуин и День святого Валентина — пришли с Запада. Я хорошо помню, как заходили они в нашу культуру через педагогов английского языка. Тогда в 90- е годы нам навязывали иностранные учебники, в том числе и те, которые спонсировал Сорос. В них демонстрировались эти якобы интересные праздники для детей», — отмечает Владимир Гайворонский.
Спикер уверен, что прозападный Хэллоуин, связанный с нечистью, эзотерикой и потусторонними силами, не нужен ростовским школам. В качестве успешного примера эксперт приводит замену Дня святого Валентина на православный праздник семейных ценностей — День Петра и Февронии, который отмечается 8 июля.
«У нас есть множество других праздников, которые легко заменят Хэллоуин. Например, тот же самый Покров Пресвятой Богородицы. Почему мы так слабо его отмечаем? Праздник этот сугубо донской, православный. Он бы хорошо у нас прижился, в том числе и в школах», — предлагает собеседник.
Модифицировать Хэллоуин спикер не видит смысла.
«У нас есть праздник урожая. Давайте День сельского хозяйства отмечать на широкую ногу. Там как раз и покажем наши тыковки», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в США девочка подкладывала иголки в конфеты для Хэллоуина.