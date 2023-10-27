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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Эксперт выступил за запрет празднования Хэллоуина в школах Ростовской области

Эксперт выступил за запрет Хэллоуина в школах Ростовской области

27 октября 2023, 10:36
Фото: 1MI
Эксперт выступил за запрет празднования Хэллоуина в школах Ростовской области

Эксперт Гайворонский выступил за запрет Хэллоуина в школах Ростовской области

Хэллоуин — это прозападный праздник, который нужно запретить в школах Ростова, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Напомним, что сегодня регионы страны принимают решение — что делать с празднованием Хэллоуина в школах. В одних регионах запрещают этот праздник, подчеркивая необходимость сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей и развития идей патриотизма. В других — его пытаются модифицировать под традиционные русские обычаи.

«Эти праздники — Хэллоуин и День святого Валентина — пришли с Запада. Я хорошо помню, как заходили они в нашу культуру через педагогов английского языка. Тогда в 90- е годы нам навязывали иностранные учебники, в том числе и те, которые спонсировал Сорос. В них демонстрировались эти якобы интересные праздники для детей», — отмечает Владимир Гайворонский.

Спикер уверен, что прозападный Хэллоуин, связанный с нечистью, эзотерикой и потусторонними силами, не нужен ростовским школам. В качестве успешного примера эксперт приводит замену Дня святого Валентина на православный праздник семейных ценностей — День Петра и Февронии, который отмечается 8 июля.

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Эти праздники — Хэллоуин и День святого Валентина — пришли с Запада.Эти праздники — Хэллоуин и День святого Валентина — пришли с Запада.
Эти праздники — Хэллоуин и День святого Валентина — пришли с Запада.
Фото: 1MI

«У нас есть множество других праздников, которые легко заменят Хэллоуин. Например, тот же самый Покров Пресвятой Богородицы. Почему мы так слабо его отмечаем? Праздник этот сугубо донской, православный. Он бы хорошо у нас прижился, в том числе и в школах», — предлагает собеседник.

Модифицировать Хэллоуин спикер не видит смысла.

«У нас есть праздник урожая. Давайте День сельского хозяйства отмечать на широкую ногу. Там как раз и покажем наши тыковки», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в США девочка подкладывала иголки в конфеты для Хэллоуина.

В США девочка подкладывала иголки в конфеты для Хэллоуина
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