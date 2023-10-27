Эксперт выступил за запрет Хэллоуина в школах Ростовской области

«Эти праздники — Хэллоуин и День святого Валентина — пришли с Запада. Я хорошо помню, как заходили они в нашу культуру через педагогов английского языка. Тогда в 90- е годы нам навязывали иностранные учебники, в том числе и те, которые спонсировал Сорос. В них демонстрировались эти якобы интересные праздники для детей», — отмечает Владимир Гайворонский.