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Posted Сегодня, 17:59

Published Сегодня, 17:59

Modified Сегодня, 20:09

Updated Сегодня, 20:09

Как пресекать «этнические» драки в школах Ростовской области

Эксперт заявил, что мигранты в Ростовской области уверены в своей безнаказанности

27 октября 2023, 17:59
Фото: Midjourney
Как пресекать «этнические» драки в школах Ростовской области

Эксперт Михайлов призвал не потакать преступникам-мигрантам в Ростовской области

Практику пребывания мигрантов в Ростовской области нужно менять. Есть закон, и за его несоблюдение, приезжих следует жестко наказывать, сообщил RostovGazeta эксперт по межнациональным отношениям, политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что в СМИ появилась информация о драке учеников одной из ростовских школ. Сообщалось, что дети мигрантов избили русских школьников.

«Это абсолютно ненормально. Мы все помним, когда наши власти боролись за межнациональное согласие. Тогда кивок в сторону любой национальности, даже если заслуженный, квалифицировался как разжигание межнациональной розни. Вспомните, раньше были чуть ли не бои между этническими группировками. Сейчас вроде бы эту проблему уравняли. Но появившаяся толерантность, в принципе, воспитала некий испуг у коренного населения, дав, по моим предположениям, определенный карт-бланш мигрантам», — отмечает Евгений Михайлов.

Спикер подчеркивает, что большинство мигрантов уверены в своей безнаказанности. Однако эту практику надо менять.

«В Госдуме уже начали аккуратно говорить о том, что преступность не имеет национальности. Но здесь уже надо заявлять более точно — мигранты позволяют себе слишком многое», — говорит эксперт.

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Политолог подчеркивает, что школа — это вообще отдельная тема.

«Мне часто звонят из школы, жалуясь на те или иные случаи. Я намеренно это не комментирую потому, что сейчас у нас есть перегибы по применению законов в сфере межнациональных отношений. Но в случае драки в школе — надо жестоко наказывать», — делится мнением собеседник.

"Мне часто звонят из школы, жалуясь на те или иные случаи""Мне часто звонят из школы, жалуясь на те или иные случаи"
"Мне часто звонят из школы, жалуясь на те или иные случаи"
Фото: 1MI

Эксперт разъясняет, что если речь идет о 14-летних подростках, то в этом случае должна быть полная уголовная ответственность. Если о школьниках младших классов — нужно проводить серьезные разъяснения с родителями. Они должны знать, что если подобное повториться, то отвечать им придется по всей строгости закона, вплоть до лишения гражданства и депортации из страны.

«Мы видим, как сейчас по всей стране отмечается преступность среди тех, кто приехал в Россию. Чуть ли не на тысячу процентов увеличилась преступность в миграционной среде. Причем преступления они совершают не в отношении своих, а в отношении коренных граждан России. Потакать этому нельзя», — уверен Михайлов.

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По словам собеседника, договариваться с культурными автономиями и диаспорами не имеет смысла. Там всегда будут заступаться «за своих», объясняя, что люди обижены и не виноваты.

«Доводить до приезжих то, как надо себя у нас вести, должны правоохранительные органы. Возможно, следует создавать молодежные отряды из порядочных людей, без уголовного прошлого, которые занимаются единоборствами. Раньше была такая практика. Вспомните 90-е годы, когда был разгул преступности, и гражданские помогали следить за порядком. Может имеет смысл и сейчас ввести некие народные патрули?» — делится мыслями эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как еще в 2018 году после убийства девушки на Северном в Ростове, появился народный патруль.

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