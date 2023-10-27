Эксперт заявил, что мигранты в Ростовской области уверены в своей безнаказанности

«Это абсолютно ненормально. Мы все помним, когда наши власти боролись за межнациональное согласие. Тогда кивок в сторону любой национальности, даже если заслуженный, квалифицировался как разжигание межнациональной розни. Вспомните, раньше были чуть ли не бои между этническими группировками. Сейчас вроде бы эту проблему уравняли. Но появившаяся толерантность, в принципе, воспитала некий испуг у коренного населения, дав, по моим предположениям, определенный карт-бланш мигрантам», — отмечает Евгений Михайлов.