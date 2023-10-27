Эксперт заявил, что мигранты в Ростовской области уверены в своей безнаказанности

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 20:09
Updated Сегодня, 20:09
Напомним, что в СМИ появилась информация о драке учеников одной из ростовских школ. Сообщалось, что дети мигрантов избили русских школьников.
«Это абсолютно ненормально. Мы все помним, когда наши власти боролись за межнациональное согласие. Тогда кивок в сторону любой национальности, даже если заслуженный, квалифицировался как разжигание межнациональной розни. Вспомните, раньше были чуть ли не бои между этническими группировками. Сейчас вроде бы эту проблему уравняли. Но появившаяся толерантность, в принципе, воспитала некий испуг у коренного населения, дав, по моим предположениям, определенный карт-бланш мигрантам», — отмечает Евгений Михайлов.
Спикер подчеркивает, что большинство мигрантов уверены в своей безнаказанности. Однако эту практику надо менять.
«В Госдуме уже начали аккуратно говорить о том, что преступность не имеет национальности. Но здесь уже надо заявлять более точно — мигранты позволяют себе слишком многое», — говорит эксперт.
Политолог подчеркивает, что школа — это вообще отдельная тема.
«Мне часто звонят из школы, жалуясь на те или иные случаи. Я намеренно это не комментирую потому, что сейчас у нас есть перегибы по применению законов в сфере межнациональных отношений. Но в случае драки в школе — надо жестоко наказывать», — делится мнением собеседник.
Эксперт разъясняет, что если речь идет о 14-летних подростках, то в этом случае должна быть полная уголовная ответственность. Если о школьниках младших классов — нужно проводить серьезные разъяснения с родителями. Они должны знать, что если подобное повториться, то отвечать им придется по всей строгости закона, вплоть до лишения гражданства и депортации из страны.
«Мы видим, как сейчас по всей стране отмечается преступность среди тех, кто приехал в Россию. Чуть ли не на тысячу процентов увеличилась преступность в миграционной среде. Причем преступления они совершают не в отношении своих, а в отношении коренных граждан России. Потакать этому нельзя», — уверен Михайлов.
По словам собеседника, договариваться с культурными автономиями и диаспорами не имеет смысла. Там всегда будут заступаться «за своих», объясняя, что люди обижены и не виноваты.
«Доводить до приезжих то, как надо себя у нас вести, должны правоохранительные органы. Возможно, следует создавать молодежные отряды из порядочных людей, без уголовного прошлого, которые занимаются единоборствами. Раньше была такая практика. Вспомните 90-е годы, когда был разгул преступности, и гражданские помогали следить за порядком. Может имеет смысл и сейчас ввести некие народные патрули?» — делится мыслями эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как еще в 2018 году после убийства девушки на Северном в Ростове, появился народный патруль.