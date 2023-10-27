«Это катастрофа»: Милонов высказался об избиении русских детей мигрантами в Ростове

«А вот директора школы надо наказать, зачем она взяла такое количество мигрантов. Если информация подтвердится, что это не единичный случай и там постоянно избивают русских ребят, так это вообще катастрофа. Главная задача директора и преподавателей — обеспечить безопасность школьников. Такое поведение не должно быть нормой, пусть уезжают к себе домой тогда и там влезают в драки», — приводит слова Милонова СМИ.