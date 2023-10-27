«Это катастрофа»: Милонов высказался об избиении русских детей мигрантами в Ростове

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Следственный комитет сегодня заявил о проверке по факту избиения школьников детьми мигрантов в Ростове. Драка между ними произошла в одной из школ города. Детей разнял местный житель.
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что директора школы, где произошла потасовка необходимо наказать. Также он поблагодарил мужчину, который не побоялся вмешаться в драку и разнял детей.
«А вот директора школы надо наказать, зачем она взяла такое количество мигрантов. Если информация подтвердится, что это не единичный случай и там постоянно избивают русских ребят, так это вообще катастрофа. Главная задача директора и преподавателей — обеспечить безопасность школьников. Такое поведение не должно быть нормой, пусть уезжают к себе домой тогда и там влезают в драки», — приводит слова Милонова СМИ.
Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю УСКР по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о расследовании драки между школьниками в Ростове.