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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Милонов потребовал разобраться с избиением русских школьников детьми мигрантов в Ростове

«Это катастрофа»: Милонов высказался об избиении русских детей мигрантами в Ростове

27 октября 2023, 16:03
Фото: Wikipedia.org
Милонов потребовал разобраться с избиением русских школьников детьми мигрантов в Ростове

Депутат Милонов прокомментировал избиение школьников детьми мигрантов в Ростове

Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал разобраться с избиением русских школьников детьми мигрантов в Ростове, пишут СМИ.

Следственный комитет сегодня заявил о проверке по факту избиения школьников детьми мигрантов в Ростове. Драка между ними произошла в одной из школ города. Детей разнял местный житель.

Следком заявил об избиении школьников детьми мигрантов в Ростове
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Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что директора школы, где произошла потасовка необходимо наказать. Также он поблагодарил мужчину, который не побоялся вмешаться в драку и разнял детей.

«А вот директора школы надо наказать, зачем она взяла такое количество мигрантов. Если информация подтвердится, что это не единичный случай и там постоянно избивают русских ребят, так это вообще катастрофа. Главная задача директора и преподавателей — обеспечить безопасность школьников. Такое поведение не должно быть нормой, пусть уезжают к себе домой тогда и там влезают в драки», — приводит слова Милонова СМИ.

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю УСКР по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о расследовании драки между школьниками в Ростове.

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