Как отучить собаку лаять

Этот метод особенно эффективен с теми собаками, которые начинают лаять из-за неуверенности и страха. Для них звонок в дверь или шумы за ней являются сигналом опасности и негативных эмоций. Часто такое поведение наблюдается у собак, столкнувшихся с человеческой жестокостью, или маленьких пород, которые испытывают страх из-за своих размеров и отсутствия сильного лидера (владельцы избаловывают их, не занимаясь дрессировкой).



В этом случае хорошей идеей будет ассоциировать звонок в дверь или другие раздражители, на которые собака обычно реагирует лаем, с чем-то положительным. При этом важно иметь помощника, который создаст этот раздражитель. Можно давать собаке ее любимую лакомство при этих звуках, но делать это до того, как она начинает лаять. Можно даже бросить несколько кусочков корма на пол, чтобы во время звонка в дверь собака занялась поиском еды.



Повторить это упражнение нужно несколько раз, и со временем результат не заставит себя ждать: теперь пес будет ассоциировать посещение гостей или шум с положительными эмоциями, а не опасностью.