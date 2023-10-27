Как отучить собаку лаять

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Лай у собаки — это способ общения, особенно с человеком. Некоторые породы, близкие к диким предкам, не лают, а издают звуки, напоминающие волчий вой. Однако, если собаке нужно предупредить хозяина о чем-то, они переходят на лай — своеобразный «искусственный язык» для общения с людьми. Издание Kp.ru назвало способы, которые помогут отучить собаку громко лаять.
Некоторые собаки реагируют даже на звонок домофона и начинают истерично лаять и не успокаиваются, пока гости не войдут и не побудут в квартире. Таким образом, пес сообщает о вторжении посторонних людей. Животное также может проявлять эмоции, когда остается дома в одиночестве.
На самом деле, причин лая у собак, как правило, две: недостаток общения и новых впечатлений, а также неуравновешенность характера, то есть чрезмерная эмоциональность. Оба этих фактора сводятся к неуверенности в себе и страху.
Такая ситуация возникает из-за хозяев. Многие могут возразить, что они любят своего питомца и готовы сделать все, чтобы он был счастлив. Но при этом они забывают, что имеют дело с существом со своими инстинктами и потребностями, которые часто отличаются от человеческих.
Есть несколько шагов, которые позволят научить домашнего питомца быть потише. Получится это не сразу, поэтому нужно набраться терпения и следовать инструкции.
Иногда собаке достаточно ощутить сильную руку, чтобы она перестала быть нервной при появлении гостей. Важно помнить, что речь идет о силе, а не жестокости.
Можно попросить знакомого создать раздражитель, например, позвонить в дверь или пошуметь на лестнице — то, на что собака обычно реагирует бурным лаем.
Следующим шагом нужно поместить ошейник поближе к голове, так чтобы он сильнее ощущался под горлом — это место более чувствительное и собака будет чувствовать большую связь с хозяином, что придаст ей уверенности.
Для этого упражнения хорошо подойдет скользящий ошейник. Если питомец попытается пролаять при звонке или шуме, резко и коротко нужно потянуть поводок к себе так, чтобы питомцу было не очень комфортно. Это сообщит ему о несогласии с таким поведением. При этом самому нужно быть спокойным и не нервничать — собаки отлично чувствуют эмоции хозяев и быстро на них реагируют.
Стоит попросить знакомого, выступающего в роли помощника, чтобы он после входа в квартиру не реагировал на бурное проявление эмоций собаки. Часто излишняя эмоциональность выражается не только в лае, но и в постоянных прыжках возле гостя. Конечно, хочется ответить на радость собаки, погладить ее в ответ, но нужно понимать, что собака воспринимает это как поощрение такого поведения и станет еще более эмоциональной.
Если же гости начнут игнорировать бурную реакцию собаки, она быстро успокоится, отойдет подальше и сядет, наблюдая за людьми. Именно на этом этапе можно ее погладить и пообщаться с ней, закрепив в ее сознании, что спокойствие — это хорошо, а сильные эмоции не приводят к ничему положительному.
Чаще всего собаки лают около входной двери, так как они ожидают появления новых людей и слышат звуки, которые могут показаться опасными для них.
Иногда, чтобы остановить лай, необходимо отодвинуть собаку от двери. Для этого нет необходимости трогать ее или брать на руки (это может быть воспринято как игра). Просто стоит спокойно подойти к питомцу, заставляя его пятиться в комнату или на кухню.
Лучше всего, если собака видит порог или другую линию, которая будет для нее неким запретным местом, когда приходят гости. Если она попытается вернуться к двери, снова нужно увести ее или сделать жест, указывающий на запрет. Главное, показать, что хозяин имеет право руководить, а собака должна следовать указаниям. Со временем она обязательно успокоится.
Этот метод особенно эффективен с теми собаками, которые начинают лаять из-за неуверенности и страха. Для них звонок в дверь или шумы за ней являются сигналом опасности и негативных эмоций. Часто такое поведение наблюдается у собак, столкнувшихся с человеческой жестокостью, или маленьких пород, которые испытывают страх из-за своих размеров и отсутствия сильного лидера (владельцы избаловывают их, не занимаясь дрессировкой).
В этом случае хорошей идеей будет ассоциировать звонок в дверь или другие раздражители, на которые собака обычно реагирует лаем, с чем-то положительным. При этом важно иметь помощника, который создаст этот раздражитель. Можно давать собаке ее любимую лакомство при этих звуках, но делать это до того, как она начинает лаять. Можно даже бросить несколько кусочков корма на пол, чтобы во время звонка в дверь собака занялась поиском еды.
Повторить это упражнение нужно несколько раз, и со временем результат не заставит себя ждать: теперь пес будет ассоциировать посещение гостей или шум с положительными эмоциями, а не опасностью.
Не стоит пытаться успокоить собаку, гладя ее во время сильного лая. Животное может принять это за поощрение и начать лаять еще больше.
Что касается собак, которые живут на цепи в частном доме, для них лай является единственным способом общения и получения информации о мире. Собака, которую выводят на прогулку, обычно издает звуки только по делу.
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