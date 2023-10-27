Какие продукты помогают регенерации и омоложению

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Как сохранить молодость: продукты, способствующие регенерации и омоложению, уточнили в интернет-издании «Подмосковье сегодня».
Здоровье и свежий вид — то, чего многие люди хотят добиться на протяжении всей жизни. Но этого нельзя достичь без определенных усилий.
Правильное питание
Нутрициолог Елена Башкирова, создатель канала «PRO здоровье с пользой», рассказала нам, какие продукты помогут организму восстановиться и омолодиться, а от каких стоит отказаться.
«Когда мы говорим о рационе, который способствует восстановлению и омоложению организма, нужно обратить внимание не только на продукты, которые помогают этому, но и на те, которые мешают. Первый шаг — исключить воспалительные продукты: быстрые углеводы, трансжиры, добавки, алкоголь. Второй — поддерживать баланс между поступаемыми и расходуемыми калориями. Третий — добавить продукты, которые способствуют здоровому долголетию», — сообщила эксперт.
Полезные жиры
Даже в научной литературе есть термин «геропротекторы», который означает «защита от старения».
«Организму нужно достаточное количество качественной воды для биохимических процессов, вывода токсинов и поддержания эластичности кожи. Нерафинированное оливковое масло и жирная рыба — источники полезных жиров (омега-3 и омега-9), которые снижают общий уровень воспаления в организме и являются строительным материалом для клеток», — отметила Башкирова.
Белок необходим для здоровья
Нутрициолог предупредила, что без полноценного белка, содержащего все восьмь необходимых аминокислот, процессы старения ускоряются, так как белок является основой всех тканей. Яйца, рыба, птица, творог — источники полноценного и легкоусваиваемого белка.
Антиоксиданты для долголетия
Собеседница подчеркнула, что антиоксиданты играют особую роль в вопросе долголетия. Чем сильнее антиоксидантная защита, тем легче организму справиться со свободными радикалами и активными формами кислорода, которые повреждают клетки.
«К антиоксидантам относятся: витамин C (шиповник, черная смородина, облепиха, рябина, красный перец, зелень петрушки), витамин E (облепиховое, зародышей пшеницы, рыжиковое и конопляное масла), витамин А и каротиноиды (печень, молочные продукты, морковь, тыква, томаты), цинк (устрицы, кедровые орехи, цельнозерновые крупы) и биофлавоноиды (зеленый чай, красный лук, цитрусовые, капуста, ягоды ярких цветов)», — напомнила эксперт.