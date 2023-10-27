Какие продукты помогают регенерации и омоложению

«Когда мы говорим о рационе, который способствует восстановлению и омоложению организма, нужно обратить внимание не только на продукты, которые помогают этому, но и на те, которые мешают. Первый шаг — исключить воспалительные продукты: быстрые углеводы, трансжиры, добавки, алкоголь. Второй — поддерживать баланс между поступаемыми и расходуемыми калориями. Третий — добавить продукты, которые способствуют здоровому долголетию», — сообщила эксперт.