Корпорация МСП: Для малого бизнеса сохранятся три программы льготного кредитования

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
В КМСП также отметили, что ставка 3% годовых в рамках льготной правительственной программы кредитования высокотехнологичных инновационных компаний никак не изменится. Останутся прежними и условия программы «1764» российского Минэкономразвития.
В соответствии с условиями льготной программы инвесткредитования «ПСК + 1764», которая реализуется при участии Минэкономразвития РФ, Центробанка и Корпорации МСП, ставки для предприятий среднего бизнеса составляют до 7,5%, а для малых и микропредприятий — до 9%. В рамках программы льготные ставки действуют до 5 лет, а сам кредит можно выплачивать в течение 10 лет. В числе приоритетных отраслей «ПСК + 1764»: переработка сельскохозяйственной продукции, обрабатывающее производство, логистические компании Кавказа и ДВФО, а также сфера гостиничного бизнеса и профессиональная, научная и техническая деятельность. Об этом информирует ТАСС.
В соответствии с требованиями федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO» в России действует программа кредитования высокотехнологичных малых и средних предприятий. В рамках программы кредитные займы выдаются на сумму до 500 млн рублей по льготной ставке 3% годовых. Предприятия-заемщики должны выполнить несколько условий: бизнес должен относиться к одной из 16 приоритетных отраслей, а компания — соответствовать критериям МСП, подтвердить годовую выручку не менее 100 млн рублей и ее среднегодовой прирост от 12%, а также являться владельцем прав на результаты интеллектуальной деятельности.
В соответствии с условиями льготной программы «1764» ставка рассчитывается так: ключевая ставка + 2,75% (не может превышать 12,25% при ключевой ставке менее 13%, а также не может превышать 15% — для малых и 13,5% — для средних предприятий при ключевой ставке 13% и более).
Реализация льготных программ кредитования осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного главой государства Владимиром Путиным. Куратором проекта является первый вице-премьер Андрей Белоусов.