Корпорация МСП: Для малого бизнеса сохранятся три программы льготного кредитования

В соответствии с условиями льготной программы инвесткредитования «ПСК + 1764», которая реализуется при участии Минэкономразвития РФ, Центробанка и Корпорации МСП, ставки для предприятий среднего бизнеса составляют до 7,5%, а для малых и микропредприятий — до 9%. В рамках программы льготные ставки действуют до 5 лет, а сам кредит можно выплачивать в течение 10 лет. В числе приоритетных отраслей «ПСК + 1764»: переработка сельскохозяйственной продукции, обрабатывающее производство, логистические компании Кавказа и ДВФО, а также сфера гостиничного бизнеса и профессиональная, научная и техническая деятельность. Об этом информирует ТАСС.