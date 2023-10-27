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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Краснодарский край — самый популярный регион для отдыха в России

Краснодарский край — самый популярный регион для отдыха в России

27 октября 2023, 11:04
Фото: 1MI
На втором месте находится Московская область — школьники выбирают этот регион для путешествий во время осенних каникул.

В эти осенние школьные каникулы Московская область стала одним из самых популярных направлений для отдыха среди российских туристов. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство культуры и туризма области.

Согласно данным туристического сервиса «Слетать.ру», национальные направления составляют четверть от общего объема продаж. Наиболее популярным регионом является Краснодарский край, на который приходится 43% всех внутренних туров. Затем следует Московская область с долей в 17%, а также Санкт-Петербург, Кавминводы, Дагестан и Калининградская область.

Компания отмечает увеличение спроса на туры в этот период на 66% по сравнению с прошлым годом.

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