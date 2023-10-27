Краснодарский край — самый популярный регион для отдыха в России

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В эти осенние школьные каникулы Московская область стала одним из самых популярных направлений для отдыха среди российских туристов. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство культуры и туризма области.
Согласно данным туристического сервиса «Слетать.ру», национальные направления составляют четверть от общего объема продаж. Наиболее популярным регионом является Краснодарский край, на который приходится 43% всех внутренних туров. Затем следует Московская область с долей в 17%, а также Санкт-Петербург, Кавминводы, Дагестан и Калининградская область.
Компания отмечает увеличение спроса на туры в этот период на 66% по сравнению с прошлым годом.