Массовое отравление шаурмой зафиксировано в Ростове

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
По информации ведомства, проблемы начались после того, как ростовчане поели в «Шаурма-Хаусе» на улице Жданова, 14. С 24 по 25 октября семерым покупателями стало плохо.
Из-за массового отравления провели проверку заведения и выявили грубые нарушения требований санитарного законодательства. В результате эту точку закрыли.
«Составлен протокол о временном запрете деятельности, материалы переданы в судебные органы. Расследование и комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий продолжается», — уточнили в управлении.
Ранее стало известно, что из мяса неизвестного происхождения делали шаурму 28 торговцев Ростовской области.