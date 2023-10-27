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Published Сегодня, 09:04

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Updated Сегодня, 09:06

Массовое отравление шаурмой зафиксировано в Ростове

Массовое отравление шаурмой зафиксировано в Ростове

27 октября 2023, 09:04
Фото: 1MI
Массовое отравление шаурмой зафиксировано в Ростове

Массовое отравление шаурмой произошло на Жданова в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону отравились семь человек, купившие шаурму в одном заведении, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По информации ведомства, проблемы начались после того, как ростовчане поели в «Шаурма-Хаусе» на улице Жданова, 14. С 24 по 25 октября семерым покупателями стало плохо.

Из-за массового отравления провели проверку заведения и выявили грубые нарушения требований санитарного законодательства. В результате эту точку закрыли.

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«Составлен протокол о временном запрете деятельности, материалы переданы в судебные органы. Расследование и комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий продолжается», — уточнили в управлении.

Ранее стало известно, что из мяса неизвестного происхождения делали шаурму 28 торговцев Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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