rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:42

Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 20:11

Updated Сегодня, 20:11

Ученый назвал бессмысленным строительство Багаевского гидроузла в Ростовской области

Не поможет: ученый высказался о возведении Багаевского гидроузла в Ростовской области

27 октября 2023, 16:42
Фото: 1MI
Ученый назвал бессмысленным строительство Багаевского гидроузла в Ростовской области

Ученый раскритиковал строительство Багаевского гидроузла в Ростовской области

Ученый Клим Григоренко назвал бессмысленным строительство Багаевского гидроузла в Ростовской области, свое мнение он высказал на научно-практической конференции ЮНЦ РАН.

Кандидат географических наук Клим Григоренко назвал бессмысленным строительство на реке Дон Багаевского гидроузла. Ученый заявил, что в условиях маловодья Дона и заболачивания Таганрогского залива сооружение не принесет никакой пользы.

Суда по нему смогут ходить только на маленьком участке выше по течению Дона, потому что ниже будет происходить сдувание воды.

Багаевский гидроузел в Ростовской области запустят в эксплуатацию в начале 2025 года
Узнать подробнее

По мнению Григоренко, для развития судоходства нужен не гидроузел, а применение земснарядов и использование судов с малой осадкой, с грузоподъемностью до 3,5 тысяч тонн.

Ранее эколог Зайчиков объяснил, как Багаевский гидроузел повлияет на уровень воды реки Дон.

Читайте также:
Эколог Зайчиков объяснил, как Багаевский гидроузел повлияет на уровень воды реки ДонБеспилотный водный дрон используют в Ростовской области при строительстве гидроузлаВ Ростовской области второй этап Багаевского гидроузла возведут за 27,9 млрд рублей
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#RostovGazeta
Подпишитесь
Ростовчане массово пострадали от шаурмы, а власти запретили «стоячие» автобусы
Сегодня, 14:20
Стало известно, что будет с ларьком «Шаурма-Хаус» в Ростове после массовых отравлений
Сегодня, 14:30
Эксперт заявил, что мигранты в Ростовской области уверены в своей безнаказанности
Сегодня, 17:59
Общественник призвал устроить рейды в Ростове после массового отравления шаурмой
Сегодня, 12:57
Следком заявил об избиении школьников детьми мигрантов в Ростове
Сегодня, 09:59
ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала выдачу ключей собственникам ЖК «Звезда Столицы»
Вчера, 14:24