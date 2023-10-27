Не поможет: ученый высказался о возведении Багаевского гидроузла в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 20:11
Updated Сегодня, 20:11
Кандидат географических наук Клим Григоренко назвал бессмысленным строительство на реке Дон Багаевского гидроузла. Ученый заявил, что в условиях маловодья Дона и заболачивания Таганрогского залива сооружение не принесет никакой пользы.
Суда по нему смогут ходить только на маленьком участке выше по течению Дона, потому что ниже будет происходить сдувание воды.
По мнению Григоренко, для развития судоходства нужен не гидроузел, а применение земснарядов и использование судов с малой осадкой, с грузоподъемностью до 3,5 тысяч тонн.
Ранее эколог Зайчиков объяснил, как Багаевский гидроузел повлияет на уровень воды реки Дон.