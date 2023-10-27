Неизвестные открыли стрельбу из машины в Ростове

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
На Сельмаше в Ростове участники свадебного кортежа открыли стрельбу. Очевидцы сообщили, что слышали выстрелы из пистолета и автоматную очередь. Также свадебный кортеж перекрыл движение по дороге и выезжал на встречную полосу.
В социальных сетях ростовчане писали, что полиция по началу не заинтересовалась инцидентом, заявив: «Ну, это же свадьба».
Однако в МВД эту информацию опровергают. Пресс-служба пишет, что о стрельбе полицейские узнали из социальных сетей и уже организовали проверку.
Ранее трое мужчин устроили стрельбу из ружья на автомойке в Ростове.