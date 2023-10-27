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Published Сегодня, 15:11

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Updated Сегодня, 15:13

Организована проверка: Неизвестные открыли стрельбу из машины в Ростове

Неизвестные открыли стрельбу из машины в Ростове

27 октября 2023, 15:11
Фото: 1MI
Организована проверка: Неизвестные открыли стрельбу из машины в Ростове
Полиция начала проверку после стрельбы из авто в Ростове, сообщили в МВД.

На Сельмаше в Ростове участники свадебного кортежа открыли стрельбу. Очевидцы сообщили, что слышали выстрелы из пистолета и автоматную очередь. Также свадебный кортеж перекрыл движение по дороге и выезжал на встречную полосу.

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Очевидцы сообщили, что слышали выстрелы из пистолета и автоматную очередь.
Видео: t.me/rostovnews61

В социальных сетях ростовчане писали, что полиция по началу не заинтересовалась инцидентом, заявив: «Ну, это же свадьба».

Однако в МВД эту информацию опровергают. Пресс-служба пишет, что о стрельбе полицейские узнали из социальных сетей и уже организовали проверку.

Ранее трое мужчин устроили стрельбу из ружья на автомойке в Ростове.

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