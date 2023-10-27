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Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

Укрытие собираются сделать у ТЦ «Батон» в Новочеркасске

Новые укрытия могут появиться в Ростовской области

27 октября 2023, 05:06
Фото: 1MI

Укрытие собираются сделать у ТЦ «Батон» в Новочеркасске

В Новочеркасске в районе торгового центра «Батон» может появиться укрытие для местных жителей, сообщили в городской Думе.

Этот объект числится на балансе области еще с советских времен, а теперь его планируется получить в собственность города. Это позволит провести работы по благоустройству.

Между тем, нужно рассмотреть вопрос о том, как это отразится на арендаторах, которые занимают в этом районе помещения. Сейчас все эти вопросы прорабатываются.

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«Пока статус бомбоубежища предложили сменить на „укрытие“. Решение о передаче имущества в городскую собственность будет принято на заседании гордумы», — сказано в сообщении.

Ранее власти в Ростова насчитали 1,8 тысячи подвалов пригодных для укрытий.

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