Новые укрытия могут появиться в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Этот объект числится на балансе области еще с советских времен, а теперь его планируется получить в собственность города. Это позволит провести работы по благоустройству.
Между тем, нужно рассмотреть вопрос о том, как это отразится на арендаторах, которые занимают в этом районе помещения. Сейчас все эти вопросы прорабатываются.
«Пока статус бомбоубежища предложили сменить на „укрытие“. Решение о передаче имущества в городскую собственность будет принято на заседании гордумы», — сказано в сообщении.
Ранее власти в Ростова насчитали 1,8 тысячи подвалов пригодных для укрытий.