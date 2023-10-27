Общественник призвал устроить рейды в Ростове после массового отравления шаурмой

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Напомним, что в Ростове отравились семь человек, купившие шаурму на улице Жданова, 14. По словам общественника, вопрос качества питания на Дону сегодня стоит очень остро. Он касается не только шаурмичных и подобных им точек общепита. Эксперт рассказывает, что проверял овощи и фрукты, приобретенные в торговых палатках Ростова, и обнаруживал в них большое количество нитратов.
«Употребив продукты с нитратами в больших количествах, люди тоже обращаются в медучреждения с отравлениями и с плохим самочувствием», — отмечает Владислав Махмудов.
Собеседник предлагает в срочном порядке отменить мораторий на проверки и провести рейды пунктов общественного питания, торговых точек, ларьков, палаток, в том числе и тех, которые продают овощи и фрукты.
«Необходимо проверить качество реализуемой продукции. А при выявлении нарушений, в рамках действующего законодательства, привлекать к ответственности продавцов и владельцев торговых точек», — убежден эксперт.
Однако до тех пор пока действует мораторий на проверки, спикер советует ростовчанам меньше покупать еду в ларьках.
Ранее RostovGazeta сообщала, как не отравиться арбузом в Ростове.