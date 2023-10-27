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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

После отравления шаурмой в Ростове, эксперт призвал возобновить проверки общепита

Общественник призвал устроить рейды в Ростове после массового отравления шаурмой

27 октября 2023, 12:57
Фото: 1MI
После отравления шаурмой в Ростове, эксперт призвал возобновить проверки общепита
Проверки малого и среднего бизнеса в соответствии с действующим законодательством приостановлены в Ростовской области. Этой ситуацией могут злоупотреблять недобросовестные предприниматели, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Напомним, что в Ростове отравились семь человек, купившие шаурму на улице Жданова, 14. По словам общественника, вопрос качества питания на Дону сегодня стоит очень остро. Он касается не только шаурмичных и подобных им точек общепита. Эксперт рассказывает, что проверял овощи и фрукты, приобретенные в торговых палатках Ростова, и обнаруживал в них большое количество нитратов.

«Употребив продукты с нитратами в больших количествах, люди тоже обращаются в медучреждения с отравлениями и с плохим самочувствием», — отмечает Владислав Махмудов.

Массовое отравление шаурмой зафиксировано в Ростове
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Собеседник предлагает в срочном порядке отменить мораторий на проверки и провести рейды пунктов общественного питанияСобеседник предлагает в срочном порядке отменить мораторий на проверки и провести рейды пунктов общественного питания
Собеседник предлагает в срочном порядке отменить мораторий на проверки и провести рейды пунктов общественного питания
Фото: 1MI

Собеседник предлагает в срочном порядке отменить мораторий на проверки и провести рейды пунктов общественного питания, торговых точек, ларьков, палаток, в том числе и тех, которые продают овощи и фрукты.

«Необходимо проверить качество реализуемой продукции. А при выявлении нарушений, в рамках действующего законодательства, привлекать к ответственности продавцов и владельцев торговых точек», — убежден эксперт.

Однако до тех пор пока действует мораторий на проверки, спикер советует ростовчанам меньше покупать еду в ларьках.

Ранее RostovGazeta сообщала, как не отравиться арбузом в Ростове.

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