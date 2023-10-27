Общественник призвал устроить рейды в Ростове после массового отравления шаурмой

Напомним, что в Ростове отравились семь человек, купившие шаурму на улице Жданова, 14. По словам общественника, вопрос качества питания на Дону сегодня стоит очень остро. Он касается не только шаурмичных и подобных им точек общепита. Эксперт рассказывает, что проверял овощи и фрукты, приобретенные в торговых палатках Ростова, и обнаруживал в них большое количество нитратов.