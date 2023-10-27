Один погиб и двое пострадали: авто столкнулись на мокрой трассе в Ростовской области

Смертельное ДТП произошло сегодня утром на трассе «Ростов — Ставрополь». Водитель Ford Fiesta на мокрой дороге влетела в ехавший во встречном направлении Hyundai Accent. Удар машин оказался очень сильным, сейчас они, скорее, напоминают груду металла.