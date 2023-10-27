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Posted Сегодня, 15:59

Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Две иномарки столкнулись на мокрой трассе в Ростовской области

Один погиб и двое пострадали: авто столкнулись на мокрой трассе в Ростовской области

27 октября 2023, 15:59
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Две иномарки столкнулись на мокрой трассе в Ростовской области

Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП в Ростовской области

Две иномарки столкнулись на мокрой трассе в Ростовской области, сообщили в ГИБДД региона.

Смертельное ДТП произошло сегодня утром на трассе «Ростов — Ставрополь». Водитель Ford Fiesta на мокрой дороге влетела в ехавший во встречном направлении Hyundai Accent. Удар машин оказался очень сильным, сейчас они, скорее, напоминают груду металла.

В результате ДТП на месте погибла 56-летняя водитель Ford. Ее 35-летняя пассажирка получила травмы. Также госпитализация потребовалась 25-летнему пассажиру Hyundai.

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Сейчас расследованием трагического происшествия занимаются правоохранительные органы.

Ранее водитель погиб в страшной аварии с грузовиком в Ростовской области.

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