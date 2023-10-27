Океанолог предупредил о разрушительных наводнениях в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Океанолог Игорь Медведев заявил, что из-за глобального потепления разрушительные наводнения угрожают Ростовской области и соседнему Краснодарскому краю. Подтопления могут произойти в зоне побережья Азовского моря и Таганрогского залива.
Специалист уточнил, что, несмотря на мелководность Таганрогского залива, в случае подъема воды ситуацию усугубит шквалистый ветер — он в этих краях не редкость.
«Это Азовское море. Там происходят даже наводнения с высотой несколько метров. И они происходят регулярно», — приводят слова Медведева «Известия».
Напомним, спасатели в Ростове предупредили об угрозе подтоплений из-за дождей с 27 октября.