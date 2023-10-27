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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Изменение климата: Океанолог призвал готовиться к наводнениям в Ростовской области

Океанолог предупредил о разрушительных наводнениях в Ростовской области

27 октября 2023, 12:49
Фото: Midjourney
Изменение климата: Океанолог призвал готовиться к наводнениям в Ростовской области

Океанолог Медведев призвал готовиться к крупным наводнениям в Ростовской области

Из-за изменений климата масштабные наводнения могут угрожать Ростовской области, заявил океанолог Игорь Медведев.

Океанолог Игорь Медведев заявил, что из-за глобального потепления разрушительные наводнения угрожают Ростовской области и соседнему Краснодарскому краю. Подтопления могут произойти в зоне побережья Азовского моря и Таганрогского залива.

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Специалист уточнил, что, несмотря на мелководность Таганрогского залива, в случае подъема воды ситуацию усугубит шквалистый ветер — он в этих краях не редкость.

«Это Азовское море. Там происходят даже наводнения с высотой несколько метров. И они происходят регулярно», — приводят слова Медведева «Известия».

Напомним, спасатели в Ростове предупредили об угрозе подтоплений из-за дождей с 27 октября.

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