Организаторы XX Премии Рунета рассказали о подробностях мероприятия

Posted Сегодня, 19:36
Published Сегодня, 19:36
Modified Сегодня, 19:36
Updated Сегодня, 19:36
Конкурс, организованный Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК), пройдет при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, АНО «Цифровая экономика» и Координационного центра доменов .RU/.РФ.
Компании и организации, внесшие существенный вклад в развитие российской интернет-отрасли в 2022–2023 гг., которые желают пополнить ряды номинантов премии, уже могут зарегистрироваться на официальном сайте события.
Согласно заявлению Сергея Гребенникова, директора РАЭК, в этом году Премия Рунета будет вручаться в юбилейный, двадцатый раз. За годы ее существования произошла колоссальная трансформация Рунета. Организаторы каждый год наблюдают за эмоциями представителей компаний, которые получают на сцене своего рода интернет-оскар — RU-статуэтку. Эти люди — ключевые сотрудники компаний отечественного цифрового контура — создают наполненное здоровой конкуренцией цифровое будущее страны. Об этом пишет properm.ru.
Также директор РАЭК напомнил о продлении до 28 ноября приема заявок от потенциальных участников престижной Премии Рунета.
Заявки от соискателей награды в этом году принимаются по 6 основным и 8 специальным номинациям. Среди основных номинаций организаторы представили такие направления, как «Государство и общество», «Экономика и бизнес», «Здоровье и отдых», «Наука, технологии и инновации», «Образование и кадры», а также «СМИ и массовые коммуникации».
Из специальных номинаций заявителям предлагают выбрать: «Подкасты и цифровой контент», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Культурные проекты в Сети», «Цифровая экономика», «Социальные и благотворительные проекты», «Детский Рунет», «Информационная безопасность», «За вклад в развитие национальных доменов».
Согласно традиции, в рамках премии организаторы проведут народное голосование: пользователи будут выбирать блогера года — самую влиятельную персону интернет-сегмента РФ, сделавшую максимальный вклад в развитие Рунета. Пополнить список номинантов именем любимого блогера можно с 27 октября.
Среди ярких нововведений 2023 года нельзя не упомянуть учреждение специальной награды. Оргкомитетом будут составлены топ-10 персон Рунета и топ-10 организаций, сделавших самый весомый вклад в развитие российской интернет-индустрии за последние два десятка лет.
Информационным спонсором Премии Рунета является медиахолдинг 1MI.