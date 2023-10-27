Организаторы XX Премии Рунета рассказали о подробностях мероприятия

Согласно заявлению Сергея Гребенникова, директора РАЭК, в этом году Премия Рунета будет вручаться в юбилейный, двадцатый раз. За годы ее существования произошла колоссальная трансформация Рунета. Организаторы каждый год наблюдают за эмоциями представителей компаний, которые получают на сцене своего рода интернет-оскар — RU-статуэтку. Эти люди — ключевые сотрудники компаний отечественного цифрового контура — создают наполненное здоровой конкуренцией цифровое будущее страны. Об этом пишет properm.ru.