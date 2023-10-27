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Published Сегодня, 08:18

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Updated Сегодня, 08:20

Полиция дала комментарии после жалоб ростовчан на звуки взрыва

Полиция дала комментарии после сообщений ростовчан о звуков взрыва у школы

27 октября 2023, 08:18
Фото: 1MI
Полиция дала комментарии после жалоб ростовчан на звуки взрыва

Проверку провели в Ростове после жалоб ростовчан на звуки взрыва 27 октября

В Ростове-на-Дону провели проверку после поступившей информации о якобы существующей опасности во дворе одного из зданий, сообщили в региональном УМВД.

Все началось с рассказа местных жителей о том, что они услышали хлопок в районе школы на улице Жданова. Они уточнили, что он напоминал им звук взрыва.

В полиции сообщили, что им поступило сообщение о якобы существующей опасности во дворе здания. После этого была проведена проверка для установления всех обстоятельств.

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«Правоохранители вместе с представителями экстренных служб провели проверку по всем сообщениям. Никаких опасных объектов обнаружено не было», — уточнили в полиции.

Ранее стали известны подробности взрыва в небе над Ростовом 21 октября. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Полиция#Жалобы#Проверка#Опасность#Экстренные службы#Звуки взрыва
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