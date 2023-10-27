Полиция дала комментарии после сообщений ростовчан о звуков взрыва у школы

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Все началось с рассказа местных жителей о том, что они услышали хлопок в районе школы на улице Жданова. Они уточнили, что он напоминал им звук взрыва.
В полиции сообщили, что им поступило сообщение о якобы существующей опасности во дворе здания. После этого была проведена проверка для установления всех обстоятельств.
«Правоохранители вместе с представителями экстренных служб провели проверку по всем сообщениям. Никаких опасных объектов обнаружено не было», — уточнили в полиции.
Ранее стали известны подробности взрыва в небе над Ростовом 21 октября. Материал на эту тему читайте по ссылке.