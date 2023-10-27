Приближение циклона: синоптик предупредила об ураганном ветре в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова предупредили об ухудшении погоды в регионе в субботу, 28 октября. Скорость ветра увеличится до 23 метров в секунду. Также в устье реки Дон и в Таганрогском заливе до неблагоприятных отметок поднимется уровень воды.
«Сильный ветер и нагон воды в устье Дона и Таганрогском заливе будет достигать неблагоприятных отметок, но не опасных. При этих отметках происходит повышение уровня воды, но угрозы подтопления домов пока нет, вода может подойти к приусадебным участкам, расположенным близко к пойме», — приводит слова Назаровой ТАСС.
Ухудшение погоды специалист объяснила приближением циклона. Она добавила, что резкого похолодания или мощных ливней в Ростовской области пока не ожидается. Небольшой дождь в субботу пройдет в Ростове.
«По области небольшой дождь, днем возможна гроза, ночью и утром туман. Это связано с тем, что у нас будет располагаться фронтальный раздел», — заявила Назарова.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о погоде в Ростове на предстоящих выходных.