Приближение циклона: синоптик предупредила об ураганном ветре в Ростовской области

«Сильный ветер и нагон воды в устье Дона и Таганрогском заливе будет достигать неблагоприятных отметок, но не опасных. При этих отметках происходит повышение уровня воды, но угрозы подтопления домов пока нет, вода может подойти к приусадебным участкам, расположенным близко к пойме», — приводит слова Назаровой ТАСС.