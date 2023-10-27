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Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Приближение циклона: синоптик предупредила об ураганном ветре в Ростовской области

Приближение циклона: синоптик предупредила об ураганном ветре в Ростовской области

27 октября 2023, 14:46
Фото: Midjourney
Приближение циклона: синоптик предупредила об ураганном ветре в Ростовской области

Синоптик Назарова предупредила об ураганном ветре в Ростовской области

В Ростовской области ожидается шквалистый ветер и значительный подъем воды в водоемах, сообщили начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

Начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова предупредили об ухудшении погоды в регионе в субботу, 28 октября. Скорость ветра увеличится до 23 метров в секунду. Также в устье реки Дон и в Таганрогском заливе до неблагоприятных отметок поднимется уровень воды.

«Сильный ветер и нагон воды в устье Дона и Таганрогском заливе будет достигать неблагоприятных отметок, но не опасных. При этих отметках происходит повышение уровня воды, но угрозы подтопления домов пока нет, вода может подойти к приусадебным участкам, расположенным близко к пойме», — приводит слова Назаровой ТАСС.

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Ухудшение погоды специалист объяснила приближением циклона. Она добавила, что резкого похолодания или мощных ливней в Ростовской области пока не ожидается. Небольшой дождь в субботу пройдет в Ростове.

«По области небольшой дождь, днем возможна гроза, ночью и утром туман. Это связано с тем, что у нас будет располагаться фронтальный раздел», — заявила Назарова.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о погоде в Ростове на предстоящих выходных.

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