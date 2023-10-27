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Published Сегодня, 07:49

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Updated Сегодня, 07:51

Проблема с нехваткой водителей автобусов в Ростовской области стала острее

Проблема с нехваткой водителей автобусов в Ростовской области стала острее

27 октября 2023, 07:49
Фото: Midjourney
Проблема с нехваткой водителей автобусов в Ростовской области стала острее

Дефицит водителей автобусов в Ростовской области оказался на пике

В Ростовской области дефицит водителей общественного транспорта достиг пиковых значений, сообщает HH.ру.

В этом году регион оказался на 11 месте по количеству вакансий для водителей, за это время работодатели разместили 11 тысяч предложений. Этот показатель увеличился на 68% за год, а динамика оказалась одной из самых высоких в стране.

«При этом индекс конкуренции оказался очень низким, что говорит о выраженном дефиците кандидатов в данной профессии. Сфера транспорта, логистики и перевозок находится в топ-5 самых дефицитных», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что работодатели соглашаются на повышение зарплаты для привлечения водителей. Если в прошлом году платили от 44 тысяч до 91 тысячи рублей, то в этом году диапазон стал — от 57 тысяч до 138 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Ростове собираются нанять 60 водителей автобусов из Киргизии.

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