Проблема с нехваткой водителей автобусов в Ростовской области стала острее

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
В этом году регион оказался на 11 месте по количеству вакансий для водителей, за это время работодатели разместили 11 тысяч предложений. Этот показатель увеличился на 68% за год, а динамика оказалась одной из самых высоких в стране.
«При этом индекс конкуренции оказался очень низким, что говорит о выраженном дефиците кандидатов в данной профессии. Сфера транспорта, логистики и перевозок находится в топ-5 самых дефицитных», — сказано в сообщении.
Отмечается, что работодатели соглашаются на повышение зарплаты для привлечения водителей. Если в прошлом году платили от 44 тысяч до 91 тысячи рублей, то в этом году диапазон стал — от 57 тысяч до 138 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что в Ростове собираются нанять 60 водителей автобусов из Киргизии.