Ростов-на-Дону снабдил ВКС РФ самыми грузоподъемными вертолетами в мире

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Он рассказал, что каждый год проходит обновление авиапарка армейской авиации, в том числе за счет поступления новой техники. В этом году удалось получить такие вертолеты, как Ми-8АМТШ-В, Ми-8МТВ-5М, а также Ми-26Т2В.
«Промышленность своевременно поставляет авиационную технику, срывов графика нет», — уточнил Романов.
По информации «Город N», модернизированные Ми-26Т2В производят в Ростове с 2022 года. Говорится, что они являются самыми грузоподъемными в мире серийными вертолетами
Ранее вертолет и самолет выставили на продажу в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.