Ростов-на-Дону снабдил ВКС РФ самыми грузоподъемными вертолетами в мире

Он рассказал, что каждый год проходит обновление авиапарка армейской авиации, в том числе за счет поступления новой техники. В этом году удалось получить такие вертолеты, как Ми-8АМТШ-В, Ми-8МТВ-5М, а также Ми-26Т2В.