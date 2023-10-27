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Ростов-на-Дону снабдил ВСК РФ самыми грузоподъемными вертолетами в мире

Ростов-на-Дону снабдил ВКС РФ самыми грузоподъемными вертолетами в мире

27 октября 2023, 10:33
Фото: иллюстрация / mil.ru
Ростов-на-Дону снабдил ВСК РФ самыми грузоподъемными вертолетами в мире

ВСК РФ получили самые грузоподъемные в мире вертолеты из Ростова-на-Дону

Воздушно-космические силы продолжают получать различные типы вертолетов, в том числе Ми-26Т2В, сообщил «Красной звезде» начальник армейской авиации ВСК генерал-майор Игорь Романов.

Он рассказал, что каждый год проходит обновление авиапарка армейской авиации, в том числе за счет поступления новой техники. В этом году удалось получить такие вертолеты, как Ми-8АМТШ-В, Ми-8МТВ-5М, а также Ми-26Т2В.

«Промышленность своевременно поставляет авиационную технику, срывов графика нет», — уточнил Романов.

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По информации «Город N», модернизированные Ми-26Т2В производят в Ростове с 2022 года. Говорится, что они являются самыми грузоподъемными в мире серийными вертолетами

Ранее вертолет и самолет выставили на продажу в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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