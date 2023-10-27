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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Ростовчанам назвали районы, где чаще всего получается зачать двойню

Ростовчанам назвали районы, где чаще всего получается зачать двойню

27 октября 2023, 12:20
Фото: Pxhere
Ростовчанам назвали районы, где чаще всего получается зачать двойню

В Ростове назвали районы, где родились больше всего двойняшек в 2023 году

В Ростове-на-Дону с начала года в Ворошиловском районе зарегистрировали 30 пар двойняшек, сообщает в соцсетях региональное управление ЗАГС.

Всего с января по сентябрь 2023 года в регионе зарегистрировали 275 пар малышей. А лидером стал отдел ЗАГС Ворошиловского района Ростова-на-Дону — 30 пар двойняшек.

«Второе и третье места занимают Советский и Пролетарский районы с показателями 28 и 18 пар. А в Первомайском районе и Батайске зарегистрировали за это время 17 пар», — уточнили в управлении.

В Ростовской области у супружеской пары за год родилось две двойни
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При этом в донском регионе у супружеской пары за год родилось две двойни.

Ранее долгожительнице из Ростовской области исполнилось 105 лет. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого Ростовская область стала лидером ЮФО по убыли населения.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Батайск#Последние новости Ростова на сегодня#Пролетарский район#ЗАГС#Первомайский район#Советский район#Ворошиловский район
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