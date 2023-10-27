Ростовчанам назвали районы, где чаще всего получается зачать двойню

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Всего с января по сентябрь 2023 года в регионе зарегистрировали 275 пар малышей. А лидером стал отдел ЗАГС Ворошиловского района Ростова-на-Дону — 30 пар двойняшек.
«Второе и третье места занимают Советский и Пролетарский районы с показателями 28 и 18 пар. А в Первомайском районе и Батайске зарегистрировали за это время 17 пар», — уточнили в управлении.
При этом в донском регионе у супружеской пары за год родилось две двойни.
Ранее долгожительнице из Ростовской области исполнилось 105 лет. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого Ростовская область стала лидером ЮФО по убыли населения.