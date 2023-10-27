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Published Сегодня, 14:20

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В Ростове запрещают автобусы без сидений и массово отравляются шаурмой

Ростовчане массово пострадали от шаурмы, а власти запретили «стоячие» автобусы

27 октября 2023, 14:20
Фото: Joshua Heller/CC BY 2.0 DEED/flickr.com
В Ростове запрещают автобусы без сидений и массово отравляются шаурмой
Власти Ростова запретили выпускать на линию автобусы без сидений, тем временем на Западном несколько человек отравились шаурмой, а СК проверит информацию об избиении ростовских школьников детьми мигрантов.

Сиденья вернут назад

На днях портал «Ростовский городской транспорт» сообщил, что на некоторые маршруты города стали выходить автобусы без сидений. Таким образом перевозчики пытались решить проблему нехватки общественного транспорта. Пассажиры в таких автобусах могли присесть только на колесные арки.

Департамент транспорта провел проверку указанных маршрутов и заявил, что посадочные места в автобусы вернут. Перевозчика же, решившего столь оригинальным способом решить проблему недовыпуска, привлекли к ответственности. Чиновники напомнили, что вносить изменения в конструкцию транспорта нельзя.

«Как сообщили транспортные предприятия, демонтаж произвели в связи с выходом из строя. До 30 октября проведут восстановительные работы», — заключили в администрации.

Департамент транспорта провел проверку указанных маршрутов и заявил, что посадочные места в автобусы вернут. Департамент транспорта провел проверку указанных маршрутов и заявил, что посадочные места в автобусы вернут.
Департамент транспорта провел проверку указанных маршрутов и заявил, что посадочные места в автобусы вернут.
Фото: Портал «Ростовский городской транспорт»
Власти в Ростове-на-Дону запретили автобусы без сидений
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Избиения в школе

В Следкоме Ростовской области заявили, что начали проверку после информации в СМИ об избиении детей в школе. Известно, что в образовательном учреждения Ростова дети мигрантов избили русских школьников.

Делом заинтересовались в СК РФ. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального УСКР Аслану Хуаде доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

В СК не уточнили, о какой именно школе Ростова идет речь. Были ли избиения систематическими, также не сообщается.

Следком заявил об избиении школьников детьми мигрантов в Ростове
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Отравление шаурмой

В Роспотребнадзоре региона сообщили, что семь жителей Ростова отравились шаурмой. Блюдо они купили в одном заведении — «Шаурма-Хаусе» на улице Жданова, 14.

Сообщения об отравления поступали с 24 по 25 октября. Сейчас заведение временно закрыто. Роспотребнадзор региона провел там проверку и установил грубые нарушения санитарных правил.

Сейчас материалы о нарушениях направлены в судебные органы. «Расследование и комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий продолжается», — заключили в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре региона сообщили, что семь жителей Ростова отравились шаурмой.В Роспотребнадзоре региона сообщили, что семь жителей Ростова отравились шаурмой.
В Роспотребнадзоре региона сообщили, что семь жителей Ростова отравились шаурмой.
Фото: Nick Irvine-Fortescue/CC BY 2.0 DEED/flickr.com
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