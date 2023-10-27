Ростовчане массово пострадали от шаурмы, а власти запретили «стоячие» автобусы

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
На днях портал «Ростовский городской транспорт» сообщил, что на некоторые маршруты города стали выходить автобусы без сидений. Таким образом перевозчики пытались решить проблему нехватки общественного транспорта. Пассажиры в таких автобусах могли присесть только на колесные арки.
Департамент транспорта провел проверку указанных маршрутов и заявил, что посадочные места в автобусы вернут. Перевозчика же, решившего столь оригинальным способом решить проблему недовыпуска, привлекли к ответственности. Чиновники напомнили, что вносить изменения в конструкцию транспорта нельзя.
«Как сообщили транспортные предприятия, демонтаж произвели в связи с выходом из строя. До 30 октября проведут восстановительные работы», — заключили в администрации.
В Следкоме Ростовской области заявили, что начали проверку после информации в СМИ об избиении детей в школе. Известно, что в образовательном учреждения Ростова дети мигрантов избили русских школьников.
Делом заинтересовались в СК РФ. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального УСКР Аслану Хуаде доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
В СК не уточнили, о какой именно школе Ростова идет речь. Были ли избиения систематическими, также не сообщается.
В Роспотребнадзоре региона сообщили, что семь жителей Ростова отравились шаурмой. Блюдо они купили в одном заведении — «Шаурма-Хаусе» на улице Жданова, 14.
Сообщения об отравления поступали с 24 по 25 октября. Сейчас заведение временно закрыто. Роспотребнадзор региона провел там проверку и установил грубые нарушения санитарных правил.
Сейчас материалы о нарушениях направлены в судебные органы. «Расследование и комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий продолжается», — заключили в Роспотребнадзоре.