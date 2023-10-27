Ростовчане заявили о нападении вооруженных бомжей на людей в центре города

«С бомжами нужно конкретно работать. Много ночлежек по городу, где они ночуют и их кормят бесплатно, но многие опасны, вероятно, среди них бывшие заключенные. Может где-то трудоустроить их надо, чтобы не бродили по улицам», — заявили пользователи в комментариях.