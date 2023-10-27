Ростовчане заявили о нападении вооруженных бомжей на людей в центре города

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
По словам очевидцев, конфликт произошел вечером в переулке Семашко, когда бездомные попросили сигарету у двух парней, после чего оскорбили их. Это привело к конфликту и дальнейшей драке.
«Во время ссоры парни получили ножевые ранения, они подбежали к другим людям и упали без сил. Первую помощь им оказали студенты медики, вызвав также полицию со скорой», — написал автор.
Но никакой официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется.
«С бомжами нужно конкретно работать. Много ночлежек по городу, где они ночуют и их кормят бесплатно, но многие опасны, вероятно, среди них бывшие заключенные. Может где-то трудоустроить их надо, чтобы не бродили по улицам», — заявили пользователи в комментариях.
«Надеюсь, с парнями все хорошо будет», — пишут горожане.