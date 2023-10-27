rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 17:55

Updated Сегодня, 17:55

Ростовчане заявили о нападений вооруженных бомжей на людей в центре города

Ростовчане заявили о нападении вооруженных бомжей на людей в центре города

27 октября 2023, 11:01
Фото: 1MI
Ростовчане заявили о нападений вооруженных бомжей на людей в центре города

Ростовчане заявили об устроенной бомжами поножовщине и двух раненых

В Ростове-на-Дону ссора бездомных с местными жителями переросла в драку с ножами, сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, конфликт произошел вечером в переулке Семашко, когда бездомные попросили сигарету у двух парней, после чего оскорбили их. Это привело к конфликту и дальнейшей драке.

«Во время ссоры парни получили ножевые ранения, они подбежали к другим людям и упали без сил. Первую помощь им оказали студенты медики, вызвав также полицию со скорой», — написал автор.

Давний конфликт: стало известно, за что в Ростовской области избили сына бойца СВО
Узнать подробнее
Ростовчане заявили о нападений вооруженных бомжей на людей в центре городаРостовчане заявили о нападений вооруженных бомжей на людей в центре города
Ростовчане заявили о нападений вооруженных бомжей на людей в центре города
Фото: ТГ канал Это Ростов!

Но никакой официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется.

«С бомжами нужно конкретно работать. Много ночлежек по городу, где они ночуют и их кормят бесплатно, но многие опасны, вероятно, среди них бывшие заключенные. Может где-то трудоустроить их надо, чтобы не бродили по улицам», — заявили пользователи в комментариях.

«Надеюсь, с парнями все хорошо будет», — пишут горожане.

Читайте также:
Драка с мигрантами вылилась в скандал с губернаторомВ Сети расходится видео драки продавцов с полицейскими в ТаганрогеСтали известны причины драки продавцов и полицейских в Таганроге
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ранения#Драка#Полиция#Соцсети#Помощь#Конфликт#Последние новости Ростова на сегодня#Трудоустройство#Улицы#Медики#Бомжи#Комментарии#Горожане#Опасность#Официальная информация#Кормление#Ссора
Подпишитесь
Ростовчане массово пострадали от шаурмы, а власти запретили «стоячие» автобусы
Сегодня, 14:20
Стало известно, что будет с ларьком «Шаурма-Хаус» в Ростове после массовых отравлений
Сегодня, 14:30
Эксперт заявил, что мигранты в Ростовской области уверены в своей безнаказанности
Сегодня, 17:59
Общественник призвал устроить рейды в Ростове после массового отравления шаурмой
Сегодня, 12:57
Следком заявил об избиении школьников детьми мигрантов в Ростове
Сегодня, 09:59
ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала выдачу ключей собственникам ЖК «Звезда Столицы»
Вчера, 14:24