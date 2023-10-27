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Сельхозтоваропроизводители смогут купить удобрения в сервисе «Рассрочка для бизнеса»

Сельхозтоваропроизводители смогут купить удобрения в сервисе «Рассрочка для бизнеса»

27 октября 2023, 17:19
Фото: ПАО Сбербанк
Реклама. ПАО СБЕРБАНК . erid: LjN8KVbhg
Предприниматели получили возможность покупать товары группы «ЦЕЛИНСКАГРОХИМСЕРВИС» в рассрочку на сайте, благодаря специальному сервису, сообщает Сбер.

Банк продолжает заниматься развитием возможностей для бизнеса, в том числе за счет сервиса «Рассрочка для бизнеса»*. Покупки можно совершать в компании, которая уже 30 лет работает на рынке, занимаясь продажей минеральных удобрений, элитных семян и средств защиты растений мировых производителей.

Чтобы воспользоваться этими условиями, необходимо нажать на баннер на сайте, после чего авторизоваться в СберБизнес. Далее следует подписать кредитный договор и нажать кнопку «Оплатить».

Решение от банка придет в течение нескольких минут, а лимит для постоянных заказов составляет 10 миллионов рублей. После возвращения суммы лимит снова становится доступен, деньги опять можно будет тратить. Каких-либо ограничений на количество раз нет.

Фото: ПАО Сбербанк

Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов рассказал, что у Ростовской области большие успехи в сборе урожая, но у аграриев появляются проблемы. В том числе это связано с ростом цен на технику, удобрения и средства защиты растений.

«Особенно сильно это сказывается на малых сельхозхозяйствах, которые чувствительны к росту цен и не имеют возможности делать покупки в больших объемах и получать скидки. Поэтому возможность получить продукцию, а оплатить ее частями становится актуальным инструментом для их бизнеса, когда не требуется останавливать работу, так как всегда можно приобрести необходимые товары», — уточнил Руслан Салимов.

По словам генерального директора АО «ЦЕЛИНСКАГРОХИМСЕРВИС» Александра Полякова, сервис только подключили, а он уже набирает популярность. А от клиентов приходят положительные отзывы о том, что процесс покупки стал еще удобнее.

Фото: ПАО Сбербанк

«Нужно просто кликнуть на баннер на сайте, без потери времени на визит в банк и дополнительного сбора документов. А для нас важно предоставлять не только качественный продукт для сельхозтоваропроизводителей, но и упрощать процесс покупки», — уточнил Александр Поляков.

Добавим, что сервис доступен ИП и ООО с расчетным счетом в Сбере, которые открыли бизнес не менее шести месяцев назад. За минувший год выручка должна составлять не более 800 миллионов рублей, не должно быть действующего кредита в банке.

*название программы кредитования банка ПАО Сбербанк. На сайте указано, что в течение 30 дней после оплаты каждого заказа в рамках линии действует беспроцентный период. В случае невозврата использованной суммы в течение 30 дней с даты оплаты подлежат оплате проценты, начисленные с 1 дня выдачи транша до даты полного возврата использованной суммы по ставке 3,75% в месяц. А обязательный платеж состоит из платежа в части основного долга, предусмотренного договором, платежа по процентам за пользование лимитом кредитования в течение соответствующего расчётного периода, платы и неустойки, рассчитанные в соответствии с условиями договора.

#Общество
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