Сельхозтоваропроизводители смогут купить удобрения в сервисе «Рассрочка для бизнеса»

«Нужно просто кликнуть на баннер на сайте, без потери времени на визит в банк и дополнительного сбора документов. А для нас важно предоставлять не только качественный продукт для сельхозтоваропроизводителей, но и упрощать процесс покупки», — уточнил Александр Поляков.



Добавим, что сервис доступен ИП и ООО с расчетным счетом в Сбере, которые открыли бизнес не менее шести месяцев назад. За минувший год выручка должна составлять не более 800 миллионов рублей, не должно быть действующего кредита в банке.



*название программы кредитования банка ПАО Сбербанк. На сайте указано, что в течение 30 дней после оплаты каждого заказа в рамках линии действует беспроцентный период. В случае невозврата использованной суммы в течение 30 дней с даты оплаты подлежат оплате проценты, начисленные с 1 дня выдачи транша до даты полного возврата использованной суммы по ставке 3,75% в месяц. А обязательный платеж состоит из платежа в части основного долга, предусмотренного договором, платежа по процентам за пользование лимитом кредитования в течение соответствующего расчётного периода, платы и неустойки, рассчитанные в соответствии с условиями договора.