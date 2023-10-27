Следком заявил об избиении школьников детьми мигрантов в Ростове

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Следком со ссылкой на СМИ пишет, что в Ростове в одной из школ дети мигрантов избили русских школьников. По данному факту сейчас проводится доследственная проверка.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального УСКР доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — уточнили в Следкоме.
Других подробностей возможного конфликта в школе на данный момент нет.
Ранее в Ростовской области скончался избитый у бара мужчина. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого жителя Ростовской области посадили на 12 лет за избиение битой троих человек.