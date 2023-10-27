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Published Сегодня, 09:59

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Updated Сегодня, 10:01

Следком заявил о возможном избиении детьми мигрантов школьников в Ростове

Следком заявил об избиении школьников детьми мигрантов в Ростове

27 октября 2023, 09:59
Фото: pxhere.com
Следком заявил о возможном избиении детьми мигрантов школьников в Ростове

Информацию об избиении детьми мигрантов школьников проверят в Ростове-на-Дону

В Ростовской области идет проверка после распространенной информации об избиении детей в школе, сообщили в региональном УСКР.

Следком со ссылкой на СМИ пишет, что в Ростове в одной из школ дети мигрантов избили русских школьников. По данному факту сейчас проводится доследственная проверка.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального УСКР доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — уточнили в Следкоме.

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Других подробностей возможного конфликта в школе на данный момент нет.

Ранее в Ростовской области скончался избитый у бара мужчина. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого жителя Ростовской области посадили на 12 лет за избиение битой троих человек.

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