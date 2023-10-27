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Published Сегодня, 14:30

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Updated Сегодня, 14:32

Запреты и суд: стали известны подробности массового отравления шаурмой в Ростове

Стало известно, что будет с ларьком «Шаурма-Хаус» в Ростове после массовых отравлений

27 октября 2023, 14:30
Фото: 1MI
Запреты и суд: стали известны подробности массового отравления шаурмой в Ростове

Ларек «Шаурма-Хаус» закрыли в Ростове после массовых отравлений

В Ростове временно закрыли точку продажи шаурмы после массового отравления горожан, рассказали в Роспотребнадзоре.

Семь человек в Ростове попали в больницу с отравлением после перекуса шаурмой. Блюдо они покупали в «Шаурма-Хаусе» на улице Жданова, 14. Сообщения об отравлениях поступали с 24 по 25 октября.

Роспотребнадзор региона организовал проверку заведения и выявил грубые нарушения санитарных правил. Сейчас работа «Шаума-Хауса» на Жданова временно приостановлена. Материалы, собранные в результате проверки, переданы в судебные органы.

В Россельхознадзоре сообщили о новых проверках точек с шаурмой в Ростове
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«Расследование и комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий продолжается», — заключили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что из мяса неизвестного происхождения делали шаурму 28 торговцев в Ростовской области.

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