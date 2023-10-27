Стало известно, что будет с ларьком «Шаурма-Хаус» в Ростове после массовых отравлений

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Семь человек в Ростове попали в больницу с отравлением после перекуса шаурмой. Блюдо они покупали в «Шаурма-Хаусе» на улице Жданова, 14. Сообщения об отравлениях поступали с 24 по 25 октября.
Роспотребнадзор региона организовал проверку заведения и выявил грубые нарушения санитарных правил. Сейчас работа «Шаума-Хауса» на Жданова временно приостановлена. Материалы, собранные в результате проверки, переданы в судебные органы.
«Расследование и комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий продолжается», — заключили в Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось, что из мяса неизвестного происхождения делали шаурму 28 торговцев в Ростовской области.