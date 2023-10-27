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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Будет ли Хэллоуин в школах? Власти Ростовской области не дают ответ.

Стало известно, разрешено ли в школах Ростовской области праздновать Хэллоуин

27 октября 2023, 14:24
Фото: 1MI
Будет ли Хэллоуин в школах? Власти Ростовской области не дают ответ.

Власти Ростовской области не будут ограничивать школы в праздновании Хэллоуина

В Министерстве образования Ростовской области корреспонденту RostovGazeta сообщили, что пока не будут комментировать вопрос с празднованием Хэллоуина в образовательных учреждениях Дона.

Напомним, что в Сети бурно обсуждается вопрос о том, нужно ли праздновать Хэллоуин.

В некоторых регионах местные власти порекомендовали не проводить этот праздник. Аргументацией такому решению стала необходимость сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей, развитие идей патриотизма. В одном из регионов решили заменить Хэллоуин на «Тыквенный спас».

Ростовский эксперт — омбудсмен донских учителей, выступил категорически против празднования Хэллоуина. Спикер подчеркнул, что странные прозападные праздники, просочившиеся в нашу страну в 90-е годы, лучше заменить православными, сугубо донскими.

Эксперт выступил за запрет Хэллоуина в школах Ростовской области
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В Министерстве образования Ростовской области подчеркнули, что никакие ограничения по поводу Хэллоуина в ростовских школах не вводили. На уточняющий вопрос корреспондента RostovGazeta о том, стоит ли ждать этих ограничений в дальнейшем, в министерстве ответить отказались.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в США девочка подкладывала иголки в конфеты для Хэллоуина.

В США девочка подкладывала иголки в конфеты для Хэллоуина
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