Стало известно, разрешено ли в школах Ростовской области праздновать Хэллоуин

В Министерстве образования Ростовской области подчеркнули, что никакие ограничения по поводу Хэллоуина в ростовских школах не вводили. На уточняющий вопрос корреспондента RostovGazeta о том, стоит ли ждать этих ограничений в дальнейшем, в министерстве ответить отказались.