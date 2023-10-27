Стало известно, разрешено ли в школах Ростовской области праздновать Хэллоуин

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Напомним, что в Сети бурно обсуждается вопрос о том, нужно ли праздновать Хэллоуин.
В некоторых регионах местные власти порекомендовали не проводить этот праздник. Аргументацией такому решению стала необходимость сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей, развитие идей патриотизма. В одном из регионов решили заменить Хэллоуин на «Тыквенный спас».
Ростовский эксперт — омбудсмен донских учителей, выступил категорически против празднования Хэллоуина. Спикер подчеркнул, что странные прозападные праздники, просочившиеся в нашу страну в 90-е годы, лучше заменить православными, сугубо донскими.
В Министерстве образования Ростовской области подчеркнули, что никакие ограничения по поводу Хэллоуина в ростовских школах не вводили. На уточняющий вопрос корреспондента RostovGazeta о том, стоит ли ждать этих ограничений в дальнейшем, в министерстве ответить отказались.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в США девочка подкладывала иголки в конфеты для Хэллоуина.