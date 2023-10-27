Терехин рассказал о росте спроса на услуги доставки культурных ценностей в РФ

Как заявил Терехин, в компанию достаточно часто поступают запросы и от коммерческих структур. Нередко речь идет о транспортировке специфического оборудования. Например, один из таких заказов представлял собой перевозку особо опасного груза по маршруту большого километража — из Тюменской области на полуостров Камчатка. Груз, совокупная масса которого составляла 600 килограммов, был предназначен для отрасли нефте- и газодобычи, возможно, мог применяться в сейсморазведке. Транспортировка оказалась достаточно сложной по причине протяженности маршрута в 17 тыс. км и необходимости использования паромной переправы, так как прямого наземного автомобильного сообщения материка с Камчаткой не предусмотрено.