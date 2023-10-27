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Терехин рассказал о росте спроса на услуги доставки культурных ценностей в РФ

Терехин рассказал о росте спроса на услуги доставки культурных ценностей в РФ

27 октября 2023, 17:52
Фото: 1MI
По информации, предоставленной начальником регионального управления специальной связи по Центральному региону (филиал ФГУП «Главный центр специальной связи») Владиславом Терехиным, со второго квартала 2023 года в России вырос спрос на перевозку наличных денежных средств и культурных ценностей.

Терехин рассказал, что такие услуги востребованы не только в Центральном регионе, но и на территории всей России.

По его мнению, указанная тенденция связана с увеличением числа выставочных и музейных комплексов. Об этом сообщает 56orb.ru.

В интервью изданию КП он сообщил, что «Спецсвязь» производит закупки новой специализированной бронетехники, чтобы удовлетворить спрос и обеспечить максимальную безопасность.

По его словам, значительно увеличилось количество запросов на перевозку культурных ценностей. В частности, 2 октября 2023 года из музея Сочи в музей изобразительных искусств Тулы спецсвязью был доставлен цикл произведений Ильи Глазунова «Поле Куликово». Владислав Терехин подчеркнул, что процесс транспортировки культурных ценностей подразумевает наличие специализированного транспорта с функцией поддержания любого температурного режима.

Как заявил Терехин, в компанию достаточно часто поступают запросы и от коммерческих структур. Нередко речь идет о транспортировке специфического оборудования. Например, один из таких заказов представлял собой перевозку особо опасного груза по маршруту большого километража — из Тюменской области на полуостров Камчатка. Груз, совокупная масса которого составляла 600 килограммов, был предназначен для отрасли нефте- и газодобычи, возможно, мог применяться в сейсморазведке. Транспортировка оказалась достаточно сложной по причине протяженности маршрута в 17 тыс. км и необходимости использования паромной переправы, так как прямого наземного автомобильного сообщения материка с Камчаткой не предусмотрено.

В Центральном регионе компания занимается главным образом перевозками специальной корреспонденции и грузов, стандартных и экспресс-отправлений и коммерческими грузоперевозками. В региональные управления преимущественно поступают заказы по основным (якорным) векторам деятельности, которые различаются в зависимости от конкретного субъекта.

Что касается достижений компании в этом году, Терехин отметил, что ее автопарк пополнился большегрузами и бронированными автомобилями. Это, в свою очередь, положительно повлияло на расширение такого направления, как транспортировка наличных денежных средств и на грузовые перевозки в целом. Выросла и выручка компании по сравнению с прошлогодними показателями, при этом план продаж уже перевыполнен почти на 10%.

В следующем году «Спецсвязь» планирует увеличить объемы грузоперевозок и вести работу в субъектах Центрального региона над развитием новых направлений, среди которых и транспортировка денежной наличности. Будет продолжена и работа по снижению операционных затрат. Особая задача — сохранить сложившийся дружный коллектив компании, резюмировал Терехин.

#Общество
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