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Updated Сегодня, 17:40

В Ростове скончался профессор РостГМУ и заслуженный врач Владимир Терентьев

Тысячи спасенных жизней: в Ростове скончался профессор и врач Владимир Терентьев

27 октября 2023, 17:38
Фото: Midjourney
В Ростове скончался профессор РостГМУ и заслуженный врач Владимир Терентьев

Профессор и заслуженный врач Владимир Терентьев скончался в Ростове

После продолжительной борьбы с хроническим заболеванием в Ростове скончался профессор РостГМУ и заслуженный врач Владимир Терентьев, сообщила пресс-служба вуза.

В Ростове на 78-м году из жизни ушел доктор медицинских наук, профессор РостГМУ, заслуженный врач России Владимир Терентьев.

«На протяжении 50 лет Владимир Петрович успешно сочетал педагогическую, научную, клиническую деятельность с активной общественной работой», — заявили в пресс-службе вуза.

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На протяжении нескольких лет он возглавлял кардиологическую службу Ростовской области. Терентьев спас тысячи жизней, а также, как педагог, подготовил пять докторов наук и 43 кандидата медицинских наук.

Жизнь медика унесла продолжительная хроническая болезнь. Прощание с ним состоялось сегодня в Прощальном зале Ростовского крематория.

Ранее скончался Николай Пивоваров, руководивший Ростовской областью в 80-е годы.

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