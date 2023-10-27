Тысячи спасенных жизней: в Ростове скончался профессор и врач Владимир Терентьев

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
В Ростове на 78-м году из жизни ушел доктор медицинских наук, профессор РостГМУ, заслуженный врач России Владимир Терентьев.
«На протяжении 50 лет Владимир Петрович успешно сочетал педагогическую, научную, клиническую деятельность с активной общественной работой», — заявили в пресс-службе вуза.
На протяжении нескольких лет он возглавлял кардиологическую службу Ростовской области. Терентьев спас тысячи жизней, а также, как педагог, подготовил пять докторов наук и 43 кандидата медицинских наук.
Жизнь медика унесла продолжительная хроническая болезнь. Прощание с ним состоялось сегодня в Прощальном зале Ростовского крематория.
Ранее скончался Николай Пивоваров, руководивший Ростовской областью в 80-е годы.