В МВД заявили, что в соцсетях узнали о стрельбе из свадебного кортежа в Ростове

Жители Сельмаша сегодня днем сообщили о стрельбе участников свадебного кортежа. Очевидцы услышали несколько выстрелов из пистолета и автоматную очередь. Свадебный кортеж также мешал движению других машин и выезжал на встречную полосу, провоцируя опасные дорожные ситуации.