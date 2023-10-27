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Published Сегодня, 15:19

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Полиция организовала проверку по факту стрельбы из свадебного кортежа в Ростове

В МВД заявили, что в соцсетях узнали о стрельбе из свадебного кортежа в Ростове

27 октября 2023, 15:19
Фото: Pxhere.com
Полиция организовала проверку по факту стрельбы из свадебного кортежа в Ростове
Полиция организовала проверку по факту стрельбы из свадебного кортежа в Ростове, рассказали в МВД.

Жители Сельмаша сегодня днем сообщили о стрельбе участников свадебного кортежа. Очевидцы услышали несколько выстрелов из пистолета и автоматную очередь. Свадебный кортеж также мешал движению других машин и выезжал на встречную полосу, провоцируя опасные дорожные ситуации.

Полиция организовала проверку по факту стрельбы из свадебного кортежа в Ростове
Видео: Pxhere.com

Ростовчане писали, что звонили в полицию, чтобы та утихомирила кортеж. Однако полицейские, по словам горожан, не заинтересовались происшествием, заявив: «Ну, это же свадьба».

Однако в МВД эту информацию опровергают. Пресс-служба пишет, что о стрельбе полицейские узнали из социальных сетей и уже организовали проверку.

Ранее трое мужчин устроили стрельбу из ружья на автомойке в Ростове.

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