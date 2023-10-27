В МВД заявили, что в соцсетях узнали о стрельбе из свадебного кортежа в Ростове

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Жители Сельмаша сегодня днем сообщили о стрельбе участников свадебного кортежа. Очевидцы услышали несколько выстрелов из пистолета и автоматную очередь. Свадебный кортеж также мешал движению других машин и выезжал на встречную полосу, провоцируя опасные дорожные ситуации.
Ростовчане писали, что звонили в полицию, чтобы та утихомирила кортеж. Однако полицейские, по словам горожан, не заинтересовались происшествием, заявив: «Ну, это же свадьба».
Однако в МВД эту информацию опровергают. Пресс-служба пишет, что о стрельбе полицейские узнали из социальных сетей и уже организовали проверку.
Ранее трое мужчин устроили стрельбу из ружья на автомойке в Ростове.