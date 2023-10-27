В Ростове рядом с парком Вити Черевичкина запретят парковку с 10 ноября

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Ограничения введут с 10 ноября, они коснутся всех видов транспорта. С этого момента водителям запретят останавливаться от улицы Мясникова до Закруткина по западной стороне.
По информации департамента, эти меры позволят повысить пропускную способность улицы. Этот участок находится в районе парка имени Вити Черевичкина.
Ранее стало известно, что в донском регионе изменят схему движения на участке трассы Р-280 «Новороссия». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Кроме того, стало известно, что улицы начнут массово перекрывать в Ростове с ноября.