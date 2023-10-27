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Published Сегодня, 09:55

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В Ростове рядом с парком Вити Черевичкина запретят парковку с 10 ноября

В Ростове рядом с парком Вити Черевичкина запретят парковку с 10 ноября

27 октября 2023, 09:55
Фото: 1MI
В Ростове рядом с парком Вити Черевичкина запретят парковку с 10 ноября
В Ростове-на-Дону запретят остановку и стоянку автомобилей на участке улицы Искусственной, сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Ограничения введут с 10 ноября, они коснутся всех видов транспорта. С этого момента водителям запретят останавливаться от улицы Мясникова до Закруткина по западной стороне.

По информации департамента, эти меры позволят повысить пропускную способность улицы. Этот участок находится в районе парка имени Вити Черевичкина.

В Ростовской области изменят схему движения на участке трассы Р-280 «Новороссия»
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Ранее стало известно, что в донском регионе изменят схему движения на участке трассы Р-280 «Новороссия». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Кроме того, стало известно, что улицы начнут массово перекрывать в Ростове с ноября.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Парковка#Улицы#Ростов#Пропускная способность#Остановка
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