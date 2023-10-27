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Posted 27 октября, 08:00

Published 27 октября, 08:00

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

В Ростове в третий раз состоится хакатон «ИНДУСТРИЯ 2023»

В Ростове в третий раз состоится хакатон «ИНДУСТРИЯ 2023»

27 октября 2023, 08:00
Фото: РГЭУ (РИНХ)
Реклама. РГЭУ (РИНХ) . erid: LjN8KKZ1G
В четверг, 2 ноября, в Региональной Точке кипения г. Ростова-на-Дону состоится III региональный хакатон «ИНДУСТРИЯ 2023», на котором, по традиции, молодёжные команды будут решать IT-ориентированные кейсы организаций Ростовской области на безвозмездной основе при поддержке опытных экспертов.

— Сейчас время возможностей для запуска отечественных производств и предприятий, время развития собственных технологий, и молодежь, безусловно, может и должна участвовать в процессе импортозамещения. Командные соревнования — один из форматов такого участия, которое позволяет попробовать свои силы в решении реальных бизнес-задач и найти единомышленников для запуска в будущем своего проекта, — отметила Яна Куринова, лидер региональной «Точки кипения», директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства.

Для решения в рамках хакатона будут представлены задания от организаций Ростовской области — представителей различных отраслей, и задача участников — на основании исходных данных в течение дня разработать согласованный вариант решения с использованием цифровых инструментов и сервисов. В рамках хакатона состоится мастер-класс «Цифровые инструменты и сервисы для проектной работы. Low-code и no-code инструменты».

Победители получат сертификаты, дипломы и призы от организаторов и партнеров хакатона.

Региональный хакатон «ИНДУСТРИЯ 2023» проводится в Ростовской области третий раз. Организатором выступает Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, региональная «Точка кипения» г. Ростов-на-Дону при поддержке Министерства экономического развития Ростовской области. Оператором проекта является Ростовский государственный экономический университет (РИНХ).

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