В Ростове в третий раз состоится хакатон «ИНДУСТРИЯ 2023»

Posted 27 октября, 08:00
Published 27 октября, 08:00
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
— Сейчас время возможностей для запуска отечественных производств и предприятий, время развития собственных технологий, и молодежь, безусловно, может и должна участвовать в процессе импортозамещения. Командные соревнования — один из форматов такого участия, которое позволяет попробовать свои силы в решении реальных бизнес-задач и найти единомышленников для запуска в будущем своего проекта, — отметила Яна Куринова, лидер региональной «Точки кипения», директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства.
Для решения в рамках хакатона будут представлены задания от организаций Ростовской области — представителей различных отраслей, и задача участников — на основании исходных данных в течение дня разработать согласованный вариант решения с использованием цифровых инструментов и сервисов. В рамках хакатона состоится мастер-класс «Цифровые инструменты и сервисы для проектной работы. Low-code и no-code инструменты».
Победители получат сертификаты, дипломы и призы от организаторов и партнеров хакатона.
Региональный хакатон «ИНДУСТРИЯ 2023» проводится в Ростовской области третий раз. Организатором выступает Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, региональная «Точка кипения» г. Ростов-на-Дону при поддержке Министерства экономического развития Ростовской области. Оператором проекта является Ростовский государственный экономический университет (РИНХ).