В Ростове в третий раз состоится хакатон «ИНДУСТРИЯ 2023»

— Сейчас время возможностей для запуска отечественных производств и предприятий, время развития собственных технологий, и молодежь, безусловно, может и должна участвовать в процессе импортозамещения. Командные соревнования — один из форматов такого участия, которое позволяет попробовать свои силы в решении реальных бизнес-задач и найти единомышленников для запуска в будущем своего проекта, — отметила Яна Куринова, лидер региональной «Точки кипения», директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства.