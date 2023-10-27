В Ростовской области у иностранки забрали машину и передали на нужды СВО

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Речь идет об автомобиле Toyota Celsior, которую выпустили в 2005 году. А в августе 2022 года эту машину на время ввезли через пропускной пункт в Адлере.
До окончания срока временного ввоза владелица, которая является гражданкой Абхазии, передала машину другому человеку, хотя это считается нарушением. Когда это стало известно, завели дело об административном правонарушении.
«По решению суда машину конфисковали и обратили в федеральную собственность. После этого автомобиль передали на нужды СВО», — говорится в публикации.
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