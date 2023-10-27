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В Ростовской области у иностранки забрали машину и передали на нужды СВО

В Ростовской области у иностранки забрали машину и передали на нужды СВО

27 октября 2023, 07:47
Фото: Ростовская таможня
В Ростовской области у иностранки забрали машину и передали на нужды СВО

Конфискованный в Ростовской области автомобиль передали на нужды СВО

В Ростовской области конфисковали автомобиль у гражданки Абхазии за допущенные нарушения, сообщает Ростовская таможня.
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СВО

Речь идет об автомобиле Toyota Celsior, которую выпустили в 2005 году. А в августе 2022 года эту машину на время ввезли через пропускной пункт в Адлере.

До окончания срока временного ввоза владелица, которая является гражданкой Абхазии, передала машину другому человеку, хотя это считается нарушением. Когда это стало известно, завели дело об административном правонарушении.

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«По решению суда машину конфисковали и обратили в федеральную собственность. После этого автомобиль передали на нужды СВО», — говорится в публикации.

Ранее ростовские таможенники изъяли поддельные сумки Louis Vuitton и Chanel на 4 миллиона рублей.

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