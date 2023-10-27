В Ростовской области заработал новый завод по выпуску минераловатных субстратов

— Доля импорта в сегменте субстратов сократилась с 10% в 2019–2021 гг. до 3% в 2022. В России мы наблюдаем рост потребления субстратов из каменной ваты. По итогам 2022 года он составил 16,4%. С запуском этого производства предложение отечественных субстратов вырастет на 20%. А значит, станут доступнее ресурсы для сельхозпроизводителей, их затраты снизятся, а конкурентоспособность производителей на внутреннем рынке возрастет. Это будет способствовать если не снижению цен на свежие овощи, то хотя бы их стабилизации, — пояснил Сергей Колесников.