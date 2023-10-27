В Ростовской области заработал новый завод по выпуску минераловатных субстратов

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
Основная продукция, которую выпускает новое производство, состоит из минераловатных субстратов. Это и кубики для рассады, и вегетационные маты, и пробки для сеянцев из каменной ваты под маркой SPELAND. По мнению аналитиков, производственные мощности завода смогут обеспечить поставки этих материалов в Южный, Северо-Кавказский и Центральный федеральные округа, в которых сконцентрировано почти 35% всех российских тепличных хозяйств.
Как отмечает совладелец и управляющий партнер ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Колесников, запуск нового завода насытит рынок качественными субстратами и компенсирует недостаток этой продукции, вызванный уходом западных компаний из России.
— Доля импорта в сегменте субстратов сократилась с 10% в 2019–2021 гг. до 3% в 2022. В России мы наблюдаем рост потребления субстратов из каменной ваты. По итогам 2022 года он составил 16,4%. С запуском этого производства предложение отечественных субстратов вырастет на 20%. А значит, станут доступнее ресурсы для сельхозпроизводителей, их затраты снизятся, а конкурентоспособность производителей на внутреннем рынке возрастет. Это будет способствовать если не снижению цен на свежие овощи, то хотя бы их стабилизации, — пояснил Сергей Колесников.
Сегодня проектная мощность завода по выпуску и переработке субстратов составляет 160 тыс. кубометров готовой продукции в год. Такие объемы способны обеспечить потребности 1600 га тепличных хозяйств. Инвестиции компании в данный проект составили порядка 530 млн рублей, а 50% оборудования было поставлено отечественными компаниями и не уступает по качеству зарубежным аналогам.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что подобные предприятия укрепляют технологический суверенитет России.
— В июне текущего года на ПМЭФ-2023 мы подписали очередное соглашение — о взаимодействии по открытию второй очереди предприятия по выпуску теплоизоляционных материалов, а также завода по производству полимерной теплоизоляции общей стоимостью более 8 млрд рублей. Создавая подобные производства, мы укрепляем технологический суверенитет страны, выполняем задачу, которую определил на 2023 год наш президент — обеспечить опережающий рост обрабатывающей промышленности, — сказал глава региона.
Василий Голубев также добавил, что у Ростовской области с компанией ТЕХНОНИКОЛЬ давнее успешное партнерство.
— Семь лет назад мы дали старт работе первой очереди завода «ТЕХНО», за это время он занял лидирующие позиции на отечественном рынке, наращивая объемы производства. В 2021 году мы подписали еще одно соглашение, итогом которого стала эта новая производственная линия, — пояснил губернатор.
Строительство завода началось в 2021 году. За это время возвели новый цех, установили современное оборудование для выпуска и упаковки субстратов и программное обеспечение для его работы. За счет локализации производства и сокращения логистического плеча, продукт стал более доступен для россиян.
В настоящее время объем рынка субстратов из каменной ваты оценивается в 455 тыс. кубометров. Это связано с развитием тепличных хозяйств, в том числе увеличением числа зимних теплиц. В 2022 году общая площадь теплиц достигла 4,1 тыс. га, из них зимних — 3,4 тыс. га. Начиная с 2020 ежегодный прирост последних составляет около 10%. Согласно прогнозам, в 2023 году появится еще около 217 га теплиц, а в 2024 году — 388 га.
Предприятие создавалось по индивидуальному проекту, который позволяет не только обеспечивать стабильно высокое качество продукции, но и оперативно перенастраивать оборудование, менять ассортимент и изготавливать небольшие партии разной геометрии. Несмотря на то, что введенный в эксплуатацию завод полностью автоматизирован. На производстве создано более 30 рабочих мест.
Добавим, что субстраты из каменной ваты используют в качестве заменителя грунта для выращивания растений в теплицах, специализирующихся на малообъемной гидропонной технологии. Их применение делает процесс выращивания более управляемым и контролируемым, минимизирует риски болезней сельхозкультур, увеличивает урожайность и сокращает затраты, в том числе на полив и удобрения, по сравнению с открытым грунтом и органическими субстратами.