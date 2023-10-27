В ТПП РФ на Всероссийском налоговом форуме обсудили трудности в работе бизнеса

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
На форуме выступил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. По его словам, ведомство приняло решение в обязательном порядке не переводить все компании на электронные счета-фактуры. Он отметил, что бизнес активно переходит на электронный документооборот — за три года он вырос с 10 до 46%.
Говоря о проблемах бизнеса, представители ТПП отметили, что, по данным экспертов, поправки в Налоговый кодекс вносятся в среднем раз в 13 дней. Это серьезно усложняет работу предпринимателей. Глава ТПП Сергей Катырин заявил, что главное пожелание бизнеса — стабильность в законодательстве.
«Ну это же не только наших предприятий и предпринимателей касается, которые должны за этим за всем следить, потому что нарушение налогового кодекса — вплоть до уголовной ответственности, но это же еще влияет на наш инвестиционный климат», — сказал Катырин.
Он отметил, что сейчас главная тенденция — это дальнейшая цифровизация, усовершенствование налоговой системы. В частности, единый налоговый счет, который раньше был непонятен и тяжел во внедрении, сейчас продолжает дорабатываться.
«Конечно же, упрощение администрирования для налогоплательщика — это самое главное, и мы рады, что налоговые службы, руководители именно так это и понимают — клиентоцентричность, ориентированность на клиента, главное, чтобы ему было удобно работать», — сказал Катырин.
Он добавил, что ТПП выступает за написание новой редакции Налогового кодекса в тесном взаимодействии с госорганами, бизнесом и общественными организациями. Вице-президент ТПП Вадим Чубаров отметил, что палата сейчас плотно занимается внесением резолюций в Налоговый кодекс. Проект резолюций уже готов.
«Мы обратились к участникам форума с тем, чтобы они в кратчайшее время представили дополнение к резолюции. Плюс то, что сегодня спикеры высказали. В частности, прозвучало предложение создать специальную рабочую группу с участием Федеральной налоговой службы по решению проблемы дробления бизнеса. Мы эти вопросы все суммируем и направим в органы власти, чтобы там все эти вопросы решались», — сказал он.
ТПП выступает за создание общих понятных критериев, которые указывают на применение схемы дробления бизнеса, когда одна организация делится на несколько компаний и ИП для того, чтобы распределить выручку и сохранить за собой право использовать упрощенную систему налогообложения. Нововведение позволит и государству, и бизнесу понимать правила игры, отметили в ТПП.