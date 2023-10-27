В ТПП РФ на Всероссийском налоговом форуме обсудили трудности в работе бизнеса

«Мы обратились к участникам форума с тем, чтобы они в кратчайшее время представили дополнение к резолюции. Плюс то, что сегодня спикеры высказали. В частности, прозвучало предложение создать специальную рабочую группу с участием Федеральной налоговой службы по решению проблемы дробления бизнеса. Мы эти вопросы все суммируем и направим в органы власти, чтобы там все эти вопросы решались», — сказал он.