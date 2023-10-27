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Published Сегодня, 14:33

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Updated Сегодня, 14:35

Власти Ростова дали ИП распланировать 30 гектаров земли на левом берегу Ростова

Власти Ростова дали ИП распланировать 30 гектаров земли на левом берегу

27 октября 2023, 14:33
Фото: pxhere
Власти Ростова дали ИП распланировать 30 гектаров земли на левом берегу Ростова
Огромную территорию на левом берегу Ростова распланирует индивидуальный предприниматель Павел Шумеев, информация об этом появилась в документах на сайте администрации города.

Администрация Ростова выдала разрешению индивидуальному предпринимателю Павлу Шумееву распланировать участок на левом берегу, недалеко от Ворошиловского моста.

Площадь участка составляет практически 30 гектаров. На подготовку соответствующей документации Шумееву дали один год. Работы он будет выполнять за счет собственных средств. Необходимую информацию ему передаст также департамент архитектуры города.

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Что планируется построить на обширном участке, чиновники предпочли не уточнять. Однако известно, что сейчас там находится роща.Что планируется построить на обширном участке, чиновники предпочли не уточнять. Однако известно, что сейчас там находится роща.
Что планируется построить на обширном участке, чиновники предпочли не уточнять. Однако известно, что сейчас там находится роща.
Фото: rostov-gorod.ru

Ранее разрешение распланировать этот же участок получала компания «Донэлектросталь». Однако власти указали этот документ аннулировали.

Что планируется построить на обширном участке, чиновники предпочли не уточнять. Однако известно, что сейчас там находится роща.

Шумеев не первый раз получает разрешение от властей на планировку крупных участков. Например, год назад ему дали разрешение на планировку десятого микрорайона Левенцовки. До этого он получил разрешение на планировку и межевание крупного участка земли в Октябрьском районе города. Сервис «Спарк» сообщает, что Шумеев специализируется в области промышленного и гражданского строительства.

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