Власти Ростова дали ИП распланировать 30 гектаров земли на левом берегу

Шумеев не первый раз получает разрешение от властей на планировку крупных участков. Например, год назад ему дали разрешение на планировку десятого микрорайона Левенцовки. До этого он получил разрешение на планировку и межевание крупного участка земли в Октябрьском районе города. Сервис «Спарк» сообщает, что Шумеев специализируется в области промышленного и гражданского строительства.