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Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Власти Ростова наймут подрядчика, который изменит генплана города

Власти Ростова наймут подрядчика, который изменит генплана города

27 октября 2023, 13:16
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростова наймут подрядчика, который изменит генплана города
Департамент архитектуры Ростова займется поиском подрядчика, который внесет изменения в генеральный план города, документ об этом размещен на сайте администрации.

Департамент архитектуры и градостроительства Ростова собрался вносить изменения в генеральный план города. Соответствующее постановление уже подписал глава администрации Алексей Логвиненко.

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Для корректировки генплана чиновники собираются нанять подрядчика. Его выберут позже в ходе госзакупок. Перед этим власти планируют утвердить техническое задание, которым будет руководствоваться подрядчик.

Когда будет готово техническое задание, в документе администрации не уточняется.

Генплан Ростова утвержден до 2025 года. Согласно нему в городе ведется застройка, реконструкция зданий и выполняются другие виды работ.

Ранее власти города решили не убирать метро из генплана Ростова.

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