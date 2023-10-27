Власти Ростова наймут подрядчика, который изменит генплана города

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Департамент архитектуры и градостроительства Ростова собрался вносить изменения в генеральный план города. Соответствующее постановление уже подписал глава администрации Алексей Логвиненко.
Для корректировки генплана чиновники собираются нанять подрядчика. Его выберут позже в ходе госзакупок. Перед этим власти планируют утвердить техническое задание, которым будет руководствоваться подрядчик.
Когда будет готово техническое задание, в документе администрации не уточняется.
Генплан Ростова утвержден до 2025 года. Согласно нему в городе ведется застройка, реконструкция зданий и выполняются другие виды работ.
Ранее власти города решили не убирать метро из генплана Ростова.