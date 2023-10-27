Власти в Ростове-на-Дону запретили автобусы без сидений

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Ранее появилась информация, что на линию стали выпускать автобусы, в которых частично отсутствуют сиденья. Пассажиры в них могут сесть только на колесные арки.
Портал «Ростовский городской транспорт» писал, что перевозчики якобы пытаются решить проблемы с недовыпуском транспорта. Теперь ситуацию прокомментировали власти города.
Департамент транспорта проверил маршруты № 42 и № 48 и выявил нарушения, так как вносить изменения в конструкцию транспорта нельзя. В результате виновников привлекли к ответственности.
«Как сообщили транспортные предприятия, демонтаж произвели в связи с выходом из строя. До 30 октября проведут восстановительные работы», — уточнили в администрации.