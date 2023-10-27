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Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

В Ростове-на-Дону снова хотят запустить автобусы с сиденьями

Власти в Ростове-на-Дону запретили автобусы без сидений

27 октября 2023, 06:13
Фото: Midjourney
В Ростове-на-Дону снова хотят запустить автобусы с сиденьями

Власти в Ростове-на-Дону пообещали вернуть в автобусы сиденья

В Ростове-на-Дону в салонах автобусов снова появятся сиденья, которые демонтировали, сообщили в городской администрации.

Ранее появилась информация, что на линию стали выпускать автобусы, в которых частично отсутствуют сиденья. Пассажиры в них могут сесть только на колесные арки.

Портал «Ростовский городской транспорт» писал, что перевозчики якобы пытаются решить проблемы с недовыпуском транспорта. Теперь ситуацию прокомментировали власти города.

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Департамент транспорта проверил маршруты № 42 и № 48 и выявил нарушения, так как вносить изменения в конструкцию транспорта нельзя. В результате виновников привлекли к ответственности.

«Как сообщили транспортные предприятия, демонтаж произвели в связи с выходом из строя. До 30 октября проведут восстановительные работы», — уточнили в администрации.

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