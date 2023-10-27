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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Один человек погиб в тройной аварии с грузовиком в Ростовской области

Водитель погиб в страшной аварии с грузовиком в Ростовской области

27 октября 2023, 05:43
Фото: 1MI

Один человек погиб в тройной аварии с грузовиком в Ростовской области

В Ростовской области столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, погиб один человек, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в Азове на улице Дружбы, когда водитель Audi A6 выезжала со второстепенной дороги и не пропустила «КамАЗ». Это привело к столкновению, после которого легковой автомобиль отбросило на BMW.

Водитель BMW в это время пытался пропустить грузовой автомобиль. В результате водитель Audi скончалась от полученных травм до приезда скорой.

Пять человек госпитализировали после массового ДТП в Ростове
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В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее пять человек госпитализировали после массового ДТП в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему можно прочитать по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Азов#Полиция#Скорая помощь#Ростов#УГИБДД#КамАЗ#BMW#Происшествия#Дружба
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