Водитель погиб в страшной аварии с грузовиком в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Происшествие случилось в Азове на улице Дружбы, когда водитель Audi A6 выезжала со второстепенной дороги и не пропустила «КамАЗ». Это привело к столкновению, после которого легковой автомобиль отбросило на BMW.
Водитель BMW в это время пытался пропустить грузовой автомобиль. В результате водитель Audi скончалась от полученных травм до приезда скорой.
В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее пять человек госпитализировали после массового ДТП в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему можно прочитать по ссылке.