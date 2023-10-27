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Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Похолодать может в Ростове-на-Дону на выходных с 29 октября

Выходные удивят жителей Ростова-на-Дону похолоданием

27 октября 2023, 04:47
Фото: 1MI

Похолодать может в Ростове-на-Дону на выходных с 29 октября

В Ростове-на-Дону в воскресенье, 29 октября, начнутся похолодания, сообщили синоптики.

В пятницу температура воздуха составит 18 градусов, ожидается дождливая погода. Вероятность того, что выпадут осадки, составляет 82%.

В субботу будет облачно, а температура поднимется до 21 градуса. В этот день может усилиться ветер до семи метров в секунду.

В воскресенье прогнозируют солнечную погоду, но температура опустится до 17 градусов. Ветер должен стихнуть.

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В понедельник будет 18 градусов, после чего станет еще холоднее, так как во вторник воздух прогреется до 13 градусов. Осадков в эти дни ждать не стоит.

Ранее жителям Ростовской области назвали даты магнитных бурь в ноябре. Материал на эту тему можно прочитать по ссылке.

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