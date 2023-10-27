Выходные удивят жителей Ростова-на-Дону похолоданием

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В пятницу температура воздуха составит 18 градусов, ожидается дождливая погода. Вероятность того, что выпадут осадки, составляет 82%.
В субботу будет облачно, а температура поднимется до 21 градуса. В этот день может усилиться ветер до семи метров в секунду.
В воскресенье прогнозируют солнечную погоду, но температура опустится до 17 градусов. Ветер должен стихнуть.
В понедельник будет 18 градусов, после чего станет еще холоднее, так как во вторник воздух прогреется до 13 градусов. Осадков в эти дни ждать не стоит.
Ранее жителям Ростовской области назвали даты магнитных бурь в ноябре. Материал на эту тему можно прочитать по ссылке.